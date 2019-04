Amenazan con tomar UPN si sigue directora

Nuevo Casas Grandes.- Acuden docentes de la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua, con el Recaudador de Rentas de Nuevo Casas Grandes, Pedro Damiani, a solicitarle que haga saber al Gobernador del Estado la inconformidad por la designación de la nueva directora de la UPNECH campus Nuevo Casas Grandes, señalaron que en caso de no ser atendidas las peticiones tomaran las instalaciones después de vacaciones de Semana Santa.

“Como ustedes saben en Nuevo Casas Grandes hubo un movimiento por acciones que se venían realizando, finalmente términó con un acuerdo donde los alumnos surgirían al director interino que fue el maestro Chacón, por tres meses, y esto permaneció 11 meses. Y siempre estuvimos esperando que fuera la terna que se respetara, ya que dentro de lo anterior, hubo un acuerdo en donde se respetaría las propuestas de la terna para el cargo de director de la UPNECH en este municipio”, comentó el profesor Juan Duran, uno de los docentes que acudió a la oficina del recaudador este viernes.

De igual modo, señaló que el pasado miércoles 3 de abril del presente año, acudió el secretario académico de la UPNECH, a informar la sustitución del maestro José Alfredo Chacón, y dando a conocer la nueva coordinadora del plantel, la maestra Ernestina González, lo cual causó sorpresa en el personal docente y administrativo de la institución en mención.

En ese momento, se dio a conocer que no estaban conformes con la decisión de la Junta Directiva de la UPNECH, ya que esperaban se tomara en cuenta a la terna y se diera respuesta basándose en ella, en donde participaron tres docentes de la UPNECH, Sandra Salcido, Norma Rodríguez y Juan Duran, pero esto no sucedió.

Esta situación fue informada a Pedro Damiani Armendáriz, Recaudador de Rentas, y quien representa al Gobernador del Estado Javier Corral, con la finalidad de que hiciera conocimiento a las autoridades de gobierno estatal, la inconformidad, los tiempos y formas en que se designó a la nueva directora de esta Universidad.

Por su parte, Damiani Armendáriz, respondió que no se les tomo en cuenta como gobierno ni como representante de gobernador en la localidad, “no estoy de acuerdo con la decisión, solo vienen a hacer arder el pueblo y se van”, refiriéndose a que cada vez que acuden autoridades de Chihuahua a la ciudad, solo provocan conflictos y no los arreglan.

Los docentes que acudieron de la UPNECH y algunos alumnos, entregaron al recaudador un documento en donde piden su intervención, para que se desconozca el nombramiento de la maestra Ernestina González Holguín, y resuelva la reposición del proceso de designación de director del campus, respetando los acuerdos sostenidos por alumnos en la toma de instalaciones en el mes de mayo del 2018.

De igual modo, exigen el respeto a las bases de la convocatoria expedida por la misma rectoría de la UPNECH, para la elección del nuevo coordinador de la UPNECH campus Nuevo Casas Grandes.

“Nuestra postura es dar hasta el primer día de clases después de las vacaciones de Semana Santa para resolver esta injusticia clara a todas luces, y como la razón no asiste, de no ser así, las instalaciones permanecerán cerradas a partir del 29 de abril del 2019”, en dicho oficio petitorio se tienen las firmas de varios de los docentes de la UPNECH en Nuevo Casas Grandes, en su mayoría maestros de base.

Cabe mencionar, que fueron colocadas dos lonas, una en las oficinas de recaudación de rentas, y otra en las instalaciones del campus de UPNECH, en la cual contiene la siguiente leyenda; “¿Crees que nuestra universidad merece esto?….nosotros tampoco. La obra maestra de la injusticia es parecer justo sin serlo”.