Afecta a 52 mil crisis en el Centro de Salud

Nuevo Casas Grandes.- Más de 52 mil afiliados nivel regional son los afectados del Seguro Popular, quienes deberían recibir atención médica en los módulos del Centro de Salud y en caso de emergencias en el Hospital Comunitario Regional en esta ciudad donde ya se declaró que operan sin personal suficiente ni medicamentos.

La titular de la oficina regional del Seguro Popular en esta ciudad Hilda Cristina Apodaca Carballo, señaló que a la fecha, se cumplen con las metas que mensualmente se establecen en el rubro de nuevas afiliaciones o reincorporaciones a este programa.

“Hay una cobertura máxima de este programa que ofrece atención de servicio médico a personas que no se encuentran afiliadas a otro sistema institucional como lo es el IMSS, ISSSTE, Pensiones e inclusive Servicio Médico Militar”, expresó.

Apocada Carballo, precisó que a través de la oficina regional con sede en esta ciudad, el Programa del Seguro Popular atiende las comunidades de los municipios de Galeana, Nuevo Casas Grandes, Casas Grandes, Janos y Ascensión.

En este sentido, precisó que, a la fecha, suman 52 mil las personas afiliadas al programa en los cinco municipios mencionados.

Explicó que en lo referente a consultas médicas, los beneficiarios del Seguro Popular se atienden en los módulos del Centro de Salud ubicados en comunidades de los municipios señalados y en caso de urgencias la atención se ofrece en el Hospital Comunitario Regional que se localiza en esta ciudad.

Destacó que a través de una estrecha coordinación y colaboración con las cinco alcaldías de esta región noroeste, se efectúa la difusión para las campañas de afiliación o refiliación al programa que se llevan a cabo de manera permanente a través del módulo itinerante.

Precisamente, el pasado viernes, en la comunidad de Abdenago C. García (Lagunitas) se llevó a cabo una de las más recientes acciones de promoción y para el 21 de este mes se tiene programada una visita del módulo a la comunidad de Ejido Monteverde, en el municipio de Janos.

Al respecto, y para concluir, Apocada Castillo.

La crisis que vive actualmente el Centro de Salud local, y la cual se extiende a otros módulos ubicados en los municipios de esta región, precisamente afecta al universo mencionado de afiliados al Programa del Seguro Popular.





Lo anterior, porque, según señalamientos del Sindicato de Trabajadores de los Servicios de Salud de Chihuahua, a través de una lona colocada en las afueras del Centro de Salud en esta ciudad, los beneficiarios del programa reciben una atención incompleta, debido principalmente a la falta de medicamentos y de personal insuficiente.

De hecho, ofrecen una disculpa a los usuarios del Seguro Popular “por no brindarte la atención que mereces y necesitas a falta de medicamento, material de curación, personal y vehículos en pésimo estado” y a la vez piden el apoyo bajo la premisa de que “no puede haber una política pública más importante que la salud”.