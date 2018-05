Full Epiosode:

http://www.telemundo.com/series-y-novelas/2018/05/25/al-otro-lado-del-muro-capitulo-67-alondra-expulsa-sofia-de-la-casa

Video oficial de Telemundo Novelas Al Otro Lado Del Muro. Bajo los efectos de la burundanga, Alondra repite el discurso que le sembró Paula en contra de su amiga, Alejandra.

Al Otro Lado Del Muro

Una historia de mundos opuestos, de brechas culturales, de maneras distintas de ver la vida, que pretende reflejar el día a día de los migrantes que intentan abrirse paso en un mundo ajeno y muchas veces hostil. Una historia que cuenta la vida de dos mujeres que llegan a vivir a Estados Unidos: Una persiguiendo un sueño y la otra huyendo de una pesadilla.

Telemundo

Es una división de Empresas y Contenido Hispano de NBCUniversal, liderando la industria en la producción y distribución de contenido en español de alta calidad a través de múltiples plataformas para los hispanos en los EEUU y a audiencias alrededor del mundo. Ofrece producciones originales, películas de cine, noticias y eventos deportivos de primera categoría y es el proveedor de contenido en español número dos mundialmente sindicando contenido a más de 100 países en más de 35 idiomas.

