Jessica de la Rosa de 33 años denunció que fue detenida arbitrariamente por una mujer policía en Iztapalapa. Mientras la subían a la patrulla hizo una transmisión en vivo desde su página de Facebook, donde quedó registrado cuando la policía de apellido Sánchez la acusó de drogadicta, y supuestamente le metió al short lo que parece ser una bolsa de droga.

En entrevista con EL UNIVERSAL Jessica cuenta los detalles de su aprehensión ocurrida hace una semana, cuando ella y su esposo José Luis salían de la tesorería. Él orinó en un parque —lo que es una falta a la Ley de Cultura Cívica de la CDMX— e inmediatamente llegaron dos policías, Sánchez y un hombre, “estábamos conscientes de la falta, pero la forma en la que llegaron a detenerlo no fue la indicada”, dice.

Luego de varios minutos de discusión los policías aprehendieron a la pareja y pidieron refuerzos.

En el video Jessica aparece llorando y diciéndole a una testigo que la policía Sánchez la está jalando.

En el minuto 1:52 Jessica también alcanza a enfocar cuando la policía mete una pequeña bolsa en su short, aunque ya no la tenía al llegar frente al juez.

Tres días detenida. Luego de la transmisión a ella y a su esposo los llevaron ante un Juez Cívico pero en ese momento el cargo por presunto uso de drogas cambió a ultrajes a la autoridad.

José Luis, su esposo, pidió a la policía que lo dejaran irse y regresar después para hacerse el examen médico, pues su hija iba a salir de la escuela y no tenían con quién dejarla, ya que la familia es originaria de Veracruz. A él le permitieron irse pero a Jessica la retuvieron.

Los primeros dos días en el Ministerio Público a Jessica le negaron una audiencia porque “había mucho trabajo”. Para el domingo antes de que se cumplirían las 48 horas legales del arresto la trasladaron al penal de Santa Martha Acatitla. Su audiencia duró una hora y la dejaron libre.

“Estoy tranquila pero está muy reciente pero acabo de ver mi video y sinceramente no sabía ni qué cosa había dicho. Toda mi tensión la vine a soltar después de que me liberaron. Todavía lo estoy procesando, nunca me imaginé vivir esta experiencia”, cuenta Jessica.