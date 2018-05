Oaxaca de Juárez.— Jorge Franco Vargas, quien se desempeñó como secretario General del Gobierno de Oaxaca en el sexenio de Ulises Ruiz Ortiz, durante el desalojo del magisterio que simpatiza con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), reconoció que apoya a Andrés Manuel López Obrador, candidato a la Presidencia de la República.

Al comenzar la semana se difundió en redes sociales un video en que se le ve encabezando una reunión proselitista con gente del Partido Encuentro Social, para llamar a votar por a favor de “un proyecto alternativo de nación”.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el ex diputado federal, ex dirigente del PRI y ex funcionario, decidió dar a conocer lo que considera “su verdad”.

Rechazó ser un “asesino y represor”, como le ha llamado la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, tras la represión del 14 de junio del 2006. Dijo además que el gobierno de Ulises Ruiz logró desactivar adecuadamente, con el apoyo de la Federación, el conflicto que duró casi medio año.

La aprobación social fue tal, sostuvo, que en las elecciones siguientes el PRI arrasó en las contiendas. Sin embargo, aceptó que ex gobernadores se inmiscuyeron en la problemática social y magisterial, por lo que hay descontento social con el tricolor y López Obrador “ganará de calle” la elección.

Por otro lado, Jorge Franco manifestó que no tiene diferencias con el magisterio, pues simpatiza con la causa obradorista, que es apoyada por la mayoría de los maestros.

“Soy un padre de familia, esposo, mexicano y ciudadano responsable”, dijo en entrevista en su domicilio particular, en la agencia San Felipe del Agua de la capital oaxaqueña.

Añadió que su ausencia pública por ocho años se debió a que no tenía ningún cargo público o partidista. “Porque no tuve la oportunidad, o porque me cerraron las puertas otros actores; (en ese lapso) hice política de manera privada, con reuniones, conversaciones, ayudas, opiniones que la gente me pedía”.

Finalmente, Franco Vargas, quien dice apoyar a López Obrador en calidad de ciudadano y por ahora no contempla afiliarse a Morena, señaló que “los gobiernos se han ido de fiesta, han dejado de atender sus responsabilidades. Por eso la inconformidad y la gente lo va a manifestar con su voto”