En la misma ciudad que surgió la leyenda del conde Drácula, un puñado de mexicanos buscará con una historia de drogas, alzarse con el premio principal de un certamen de cine.

El viaje de Keta, comedia de humor negro, formará parte del Transilvania International Film Festival, dentro de la sección To Be or Not to Be Politically Correct? Controversial Films.

La cinta tiene como hilo conductor a una maquillista profesional que con sus kilos de más, su adicción a la marihuana y su pelo de color rosa, no consigue trabajo en ninguna parte.

Así que termina como dealer, repartiendo drogas a una serie de personajes que van desde su casera hasta una actriz de telenovelas, pasando por una pareja de swinger y una monja.

“Al director del mismo le gustó mucho tras verla, espero haya conectado con el humor negro, porque al final es cosa universal.

“En las series se glamoriza al narco, pero en todo el mundo hay consumidores y no lo vemos como algo positivo o negativo sino como algo que pasa”, explica el realizador Julio Bekhór.

El festival rumano será la premier internacional de El viaje de Keta, filmada hace cinco años y que fue exhibida en el pasado certamen de Morelia.

Angélica María, Leticia Huijara, Patricia Reyes Spíndola, Regina Orozco, Laura de Ita y Alberto Estrella, integran el elenco.

Bekhór, quien ha actuado en las cintas Ella es Ramona y Casi treinta, toma la llamada poco antes de tomar el avión a Europa.

Junto con el productor Santiago Ortiz Monasterio está presentando el filme que se encuentra en búsqueda de distribuidor.

A través de un mensaje público Mihai Chrilov, director artístico de la competencia europea, describió que la sección donde participará la producción mexicana es necesaria por la libertad de expresión que maneja.

“La gente como que tiene un poquito de miedo el tema, pero cuando la ven se dan cuenta que no es así sino otra cosa”, expresa el entrevistado.

La cinta, donde Mónica Huarte y Humberto Busto actúan, logró parte de su financiamiento a través de la plataforma Fondeadora, en la cual consiguió más de 200 mil pesos.