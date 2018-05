[email protected]

La vida de Laura Bozzo que llevarán en forma de serie a la pantalla chica y compañías de México, Estados Unidos y Colombia, está en espera de que les de el sí.

La presentadora peruana ya tiene a Daniela Castro (Lo que la vida me robó y Me declaro culpable) como la candidata para que la encarne.

“Es mi amiga, ya le dije, es una mujer muy fuerte y puede dar”, dice Bozzo.

“No me metería en el guión, sólo asesorando”, abunda.

La serie estaría basada en Más allá del infierno, autobiografía de Bozzo presentado este fin de semana en México.

Relata su encuentro con Emilio Azcárraga en Televisa, sus discusiones con el productor Federico Wilkins y el juicio con prisión domiciliaria que por tres años, cumplió en su país natal.

“Vienen muchas cosas, como el que se darán cuenta que la primera vez que salgo en un titular en un diario cuando con una lancha embestí el yate donde estaba Juan Velasco, dictador de Perú de izquierda, siempre tuve una cercanía grande al pueblo, a la política”, detalla la sudamericana.

La presencia de Bozzo fue tan fuerte que su exclamación “¡Que pase el desgraciado!” está registrada en el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del Perú, por la próxima década.

Así que, con ello, detuvo el rodaje de una película en que se utilizaba y, de cierta manera, se hacía referencia a ella.

“Va a tener que parar o suspender eso y por supuesto en el próximo programa la voy a seguir utilizando, es el sello”, destaca sonriente.

Sigue la tv. Por lo pronto ya tiene luz verde, aunque sin fecha aún, el proyecto Laura, su nuevo programa en Televisa, empresa con la cual tiene contrato hasta el año 2020.

Cada día será distinto, pues tendrá temáticas como Me quiere, no me quiere; ¿Mentiras en la red? o Feminicidios, entre otras.

“Todo el programa está basado en redes sociales y cada día es un formato diferente. “Las redes son las que me van a alimentar, a investigar y ver cómo ayudar”, detalla.

Sin deber nada. A pregunta expresa, la mujer de 66 años asegura que se están resolviendo los poblemas con el fisco.

El mes pasado se indicó que debería 17 millones de pesos por no pagar impuestos desde 2012.

“Estamos trabajando en eso, con un equipo muy bueno y justamente todo lo que me pasa se deriva en problemas de este tipo acá y en EU porque, al yo no manejar mis cuentas, sino las personas a las que yo les puse la responsabilidad (terceros), terminé estafada y robada”, destaca.

“Pero ya lo estoy arreglando porque soy una persona que cree mucho que uno en el país donde está debe cumplir con sus obligaciones y si exijo a los demás que las cumplan, debo ser la primera en hacerlo”.