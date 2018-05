[email protected]

La fracción del PRD en la Cámara de Diputados presentó un punto de acuerdo, en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, para exhortar a la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE) y al Instituto Nacional Electoral (INE) a realizar investigaciones penales y sancionar cualquier acto de violencia política en contra de mujeres.

La diputada Tania Elizabeth Ramos Beltrán destacó el caso que ocurrió en Guerrero con su candidata al Senado, Beatriz Mojica Morga, durante el actual proceso electoral, por el que hizo un llamado al secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, para que se diseñen planes de seguridad que otorguen las garantías suficientes para la prevención de cualquier acto de violencia política por razones de género.

“En este proceso electoral persisten conductas reprobables de violencia política por razones de género, desde insultos y diatribas, hasta amenazas directas contra la vida e integridad de las mujeres víctimas. El nivel de la contienda se ha demeritado y entra en situación de riesgo cuando esta violencia es patente”, advirtió Ramos Beltrán.

Mojica Morga denunció el 16 de mayo hechos de violencia política en su contra, supuestamente por parte de candidatos y personas identificadas con el Partido Revolucionario Institucional (PRI). De acuerdo con su declaración, fue blanco de ataques a través de las redes sociales, “financiadas de manera ilegal y dedicadas a denostar la imagen de la candidata para incidir en los electores”, como lo acusó la coalición Por México al Frente.

La ex secretaria general del PRD precisó que sus contrarios “han dicho que quieren mi sangre, pero no me van a intimidar, así acostumbran a hacer en Guerrero. Vamos a seguir con nuestra campaña”.