La agrupación de música antigua Favola In Musica presentará el 3 de junio en el Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris” el espectáculo “Canciones de las obras de Shakespeare… If the music be the food of love”, con la participación del contratenor Santiago Cumplido.

Este “show” es integrado por una sección de temas interpretados e inspirados principalmente en las obras “La tempestad” y “Sueño de noche de verano” de Shakespeare, además de musicalizaciones de sus textos en piezas del barroco.

Se convoca al público que así lo desee, a asistir con vestuario de época para la toma de una fotografía grupal con el elenco, además de ofrecer la toma de un retrato profesional a los portadores de los dos mejores vestuarios, que se les entregará en formato digital para celebrar tan especial noche.

Este es un programa musical en tres secciones que recibe su nombre a partir de una línea de “La noche de Epifanía”: “if music be the food of love, give me excess of it…”.

En estas canciones habitan personajes como el hechicero “Próspero”; “Ariel”, el espíritu del “Aire” de “La Tempestad”; “Puck” y “Oberón”, de “Sueño de una Noche de Verano”, entre otros.

La influencia del drama musicalizado italiano en el periodo renacentista, llegó hasta Inglaterra para permear el teatro isabelino, de acuerdo con un comunicado.

Desde los músicos de la corte y sus representaciones, hasta el teatro popular, la música y las canciones comenzaron a ser elementos básicos para ilustrar el pensamiento de los personajes.

Favola In Musica es un grupo mexicano de música antigua formado en 2011, cuyo repertorio abarca del siglo XIV al XVII, principalmente, está integrado por Jaime Alfonso Soria (violín barroco), Alejandro Cardozo (flauta de pico), Daniel Ortega (clavecín) y Mario Salinas Villa (viola da Gamba).

Su director Rami Martínez (barítono) ha realizado investigación y rescate de música antigua, consultando y realizando transcripciones de los Archivos de la catedral de Guatemala, del Archivo Nacional de Bolivia.

Así como de la Catedral de México, los Scherzi Musicali de Claudio Monteverdi, varios cancioneros de la Península Ibérica y recientemente las canciones de las obras de Shakespeare.

