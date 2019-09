Yalitza pide investigación a fondo en caso Ayotzinapa

Yucatán- Yalitza Aparicio se sumó a pedir justicia e investigación a fondo el caso de los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, que este jueves cumplieron 5 años.

Lo de Ayotzinapa nos afectó a todos, yo soy normalista, pertenecí a esas movilizaciones que se hacían por la lucha para exigir el derecho de los estudiantes, se debe dar seguimiento, ojalá que realmente se tomen cartas en el asunto, ojalá que se resuelva esto, porque creo que ningún papá se merece por lo que están pasando”, afirmó.

La actriz nominada al Oscar se encuentra en Mérida, Yucatán, para participar en la “Cumbre de Mujeres Líderes Latinoamericanas”, que promueve el Consulado de los Estados Unidos en el Estado y el Instituto de Emprendedores; así como el congreso de “Gente Nueva”, organizado por la Universidad Anáhuac Mayab.

"Me han preguntado si esto ha sido suerte o destino y yo creo que no fue ninguna de las dos, yo creo que fue el hecho de salir de esta burbuja, el atreverme, el descubrir de que era capaz de hacer, no solo lo que me habían dicho, consideré que si había sido suerte debería de comprarme la lotería, si fue de que mi destino estaba escrito, pues nos sentaríamos a esperar y nada está escrito, depende de ti a donde quieres llegar”, opinó sobre la fama que hoy goza.

Yalitza Aparicio señaló que aunque ha recorrido diferentes partes del mundo por trabajo, dijo sentirse orgullosa de ser una mujer indígena.

"He visitado diferentes lugares, pero nunca me he olvidado de mi tierra, mi comunidad me ha dicho que se sorprende de verme caminando haciendo el mandado, o me dicen ¿cómo vas a comer frijoles? Yo les digo que sigo siendo la misma, me dicen que ya no soy la misma Yalitza que porque ya convivo con personalidades. En octubre estaré en Tlaxiaco y veré al resto de mi comunidad”, adelantó.

Yalitza Aparicio señaló que viene de una mezcla indígena relevante.

"Soy mexicana, oaxaqueña, soy mixteca y triqui, una mezcla maravillosa, de acuerdo a las clases sociales pertenezco a la más baja y lo mejor de todo es que soy indígena”, destacó.

En las pláticas que impartirá, hablará de que nada es imposible, a pesar de sufrir discriminación y ser señalada, su mejor arma, aseguró, es implementar los “oídos sordos”.

"Sufres discriminación, por tu color de piel, por tu estatura, por tu complexión, por tu forma de hablar, por tu creencia, por tu preferencia sexual. Muchas mujeres temen por su seguridad, trabajan más que sus colegas varones y reciben un sueldo injusto y ser una mujer indígena es doblemente difícil, porque te tienes que oponer a lo que te dicen, a esos comentarios hirientes donde te dicen: las mujeres solo sirven para tener hijos, para que estudias si solo te vas a casas y no es así, tienes que hacer oídos sordos cuando se burlan de ti”, comentó.

A Yalitza se la ha visto junto a estrellas de Hollywood, recientemente compartió con estrellas como Nicole Kidman; reveló que el mejor consejo se lo ha dado Tom Hanks.

"Me dijo que atendiera mi salud, es lo más importante, porque si te esfuerzas en hacer todo y al final no te atiendes, nada valió la pena”.

Yalitza se sumó a las opiniones del matrimonio igualitario.

"Yo les apoyo (a la comunidad LGTB) si quieres respeto, respeta y he conocido este tipo de matrimonios y llevan una buena relación y son un buen ejemplo, a veces ves matrimonio entre el hombre y la mujer donde son pleitos, golpes, insultos y todo tipo de violencia, deberían de reconsiderar el matrimonio igualitario, es mi punto de vista, no le veo nada de malo”.

La oaxaqueña también tocó temas como la despenalización del aborto que se dio en su estado recientemente: “Hay mujeres que sufren de abuso sexual y en ocasiones son niñas y tienen el derecho de elegir, siento que es un tema de doble cara, es un tema delicado”.

Finalmente dio un consejo a las mujeres a salir de su confort y lograr sus sueños:

"Que hagan oídos sordos de que “no pueden o no deben”; simplemente confíen en ellas mismas, si ellas lo quieren hacer que lo hagan, nos debemos atrever para encontrar nuevas oportunidades, porque si nos quedamos en un lugar no va a llegar, hay que buscarlo, entre mujeres nos tenemos que apoyarnos”.