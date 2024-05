Acusan gasolineros corrupción de Profeco

Dueños de gasolineras y de gaseras en todo el país fueron obligados por personal de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a pagar una cuota de entre 13 mil y 35 mil pesos mensuales para evitar ser clausurados, según testimonios de personas que atestiguaron esa red de corrupción.

Como evidencia de los "moches" o sobornos, dos testigos compartieron con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) fotografías de fajos de billetes que supuestamente eran entregados a funcionarios o representantes de la Profeco.

Un testigo afirmó que parte del dinero fue para pagar a consultores de Morena y a encuestadores.

Los testimonios recopilados por MCCI sobre la red de corrupción en Profeco coinciden con una declaración que el 27 de abril de 2023 realizó el entonces Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en un programa del Sistema Público de Radiotelevisión (SPR).

"Un buen día un grupo de gasolineros vino a verme y me dijo: '¿Usted sabe que todas las gasolineras del País, de las 16 mil gasolineras que hay en el País, 11 mil pagan una cuota de 20, 25 mil pesos mensuales? Le llaman la vacuna'".

El entonces titular de Gobernación aclaró que "a lo mejor todavía esa mafia sigue cobrándoles a gasolineras".

Consultados por MCCI, funcionarios de Profeco rechazaron las extorsiones. Dijeron que en esta Administración no han tenido ningún requerimiento de autoridades.

"Las visitas de verificación consistían en amedrentar a los (negocios) visitados y exigirles una cantidad mensual para no ser molestados mediante visitas de verificación Llegan los verificadores a las empresas y les exigen una cantidad para que todo salga bien", relató quien fuera gerente de una compañía distribuidora de gas con presencia en distintos estados, cuya identidad se reserva MCCI por motivos de seguridad.

Esa versión coincide con la de Giovanna Fiorela Perales Salem, quien fue asistente personal del actual director de la Profeco.

"Cada jueves había un oficio por parte de la oficina del Procurador en donde iban triangulando la información sobre las gasolineras, las cuales sí podían mencionar los lunes en la mañanera, y cuáles no", aseguró.

PARA GASTO ELECTORAL

Perales Salem negó que la red de corrupción se haya erradicado, como aseguró Adán Augusto López, ex titular de Gobernación, en una declaración del 27 de abril de 2023.

Sheffield dejó la Profeco en septiembre de 2023, para buscar la candidatura de Morena al Gobierno de Guanajuato, y en su lugar dejó a su incondicional David Aguilar Romero, con quien ha trabajado desde hace más de 15 años.

Aunque Sheffield ganó la encuesta de Morena, el partido aplicó el criterio de género y postuló como candidata a Gobernadora a Alma Alcaraz, ex diputada local.

Como compensación, Sheffield fue nombrado candidato al Senado.

De acuerdo con Perales Salem, quien fue asistente personal de Aguilar Romero, el nuevo titular de la Profeco mantiene el cobro de cuotas para fines electorales.

"David Aguilar, como yo fui su particular, era consciente de que yo me di cuenta de toda la corrupción e inclusive pude obtener algunas pruebas de la corrupción y la extorsión que estaban cometiendo a las gasolineras", dijo en entrevista.

"Y cómo se estaban desviando estos recursos a consultores conocidos de Morena, encuestadoras y, por supuesto, a la campaña de Ricardo Sheffield, Alma Alcaraz e inclusive una parte la han destinado para Claudia Sheinbaum".

SUMAS VARIABLES

De acuerdo con Adán Augusto López, los expendios de combustible extorsionados eran 11 mil, a los cuales se les pedían al mes de 20 mil a 25 mil pesos de cuota.

Eso representaría el cobro irregular de entre 220 millones y 275 millones de pesos al mes.

Sin embargo, el ex gerente de una cadena de expendios de combustible aseguró que las cuotas variaban, dependiendo del tipo y tamaño de negocios.

De acuerdo con su testimonio, a las empresas distribuidoras de gas LP se les pedían 35 mil pesos por establecimiento; a las gasolineras de 20 mil a 22 mil pesos por unidad de servicio y a las estaciones de carburación (las que surten gas a vehículos) 13 mil mensuales.

A este esquema de pagos, señaló, han sido sometidas las empresas que operan: unas 700 gaseras, 7 mil gasolineras y 2 mil estaciones de carburación, para evitar ser sancionadas y exhibidas por irregularidades derivadas de las visitas de verificación por parte de personal de la Profeco.

Según su versión, esa red de corrupción inició en junio de 2019, a medio año de haber iniciado el actual Gobierno federal.

Perales Salem aseguró que las extorsiones han continuado, y como evidencia compartió fotografías de fajos de billetes supuestamente provenientes del cobro de moches y listas de las gasolineras extorsionadas.

El listado, dijo, servía para llevar control de las que accedían a pagar, y las que incumplían eran exhibidas en la mañanera.

Señaló a Sheffield y a Aguilar Romero, así como a Ricardo de la Peña, coordinador general de Administración de la Profeco, y a Armando Guzmán, director general de Verificación y Vigilancia, como los manejan la red de cobros de cuotas.

"Son los que mueven todo ese negocio", sostuvo.

La ex funcionaria, quien presentó denuncias formales en contra de Aguilar Romero por acoso sexual y laboral, hostigamiento y violencia de género, señaló que ahora busca que se dé a conocer y se investigue la red de corrupción.

"Esta información sé que es de interés de la ciudadanía, porque finalmente es una de las mayores redes de corrupción que hay", dijo Perales Salem, quien laboró en la Profeco desde 2022 y asegura haber sido obligada a renunciar en enero de 2024.

Aunque en Declaranet aparece que su último cargo fue en la Oficina de Coordinación General de Educación y Divulgación de la Profeco, sostuvo que realizaba tareas de asistente particular de Aguilar Romero.

'SI ERES AMIGO, TODO ESTÁ BIEN'

Un gasero que fue víctima del cobro de extorsiones narró a MCCI que él personalmente llevó en diversas ocasiones el pago de las cuotas a las oficinas de la Profeco, e incluso al domicilio particular en Polanco de un funcionario que entre 2019 y 2020 fue director de Verificación.

"En efectivo, en una mochila llevaba las cantidades de dinero, muchas veces era en Profeco, otras veces era en el departamento (del funcionario)", señaló.

En el cobro de cuotas, dijo, participaban otros personajes externos, como un ex empleado de la Profeco y un empresario de Guadalajara; uno llevaba el seguimiento con gaseras y el otro con gasolineras.

El entrevistado recreó una escena frecuente en la red de extorsión: "Si están mal (en la verificación), la persona visitada se comunica con el contacto, y le dicen: 'oye, están tus verificadores en mi planta y están revisando cilindros, pipas y básculas y estoy mal'. Y le contestan: 'no te preocupes, como eres amigo, todo está bien'. Entonces el ingeniero (uno de los contactos en Profeco) se comunica con los verificadores para darles la instrucción de que son amigos los visitados y que todo lo dejen correcto, sin consecuencia, no hay sanción, no hay multa", relató.

Asimismo, señalaron que no se ha inhabilitado a algún servidor público.