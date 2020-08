Videos: Senador se disculpa por actitud machista con su esposa

Tomada del video / Samuel García

Ciudad de México— El senador por Nuevo León, Samuel García, se disculpó públicamente con su esposa, la influencer Mariana Rodríguez, así como con todas las mujeres de México por las actitudes machistas que exhibió en una transmisión en vivo en redes sociales.

En un video, el legislador afirmó no ser machista y dijo que el machismo es el cáncer de México.

"Las bromas machistas son una mala costumbre que tenemos muchos hombres y que nos tenemos que quitar. Ya me disculpé con Mariana y agradezco que me señalen este tipo de actitudes. No son correctas y tienen que parar”, escribió en sus redes sociales.

El senador se comprometió a trabajar en su actitud y “trabajaré el triple en este asunto”.

Rodríguez dio positivo a covid-19, por lo que ambos se encontraban cenando en su casa, cada uno en una habitación, se conectaron en una transmisión que no tardó en hacerse viral.

En una parte él le dice: "Súbete la cámara estás enseñando mucha pierna", a lo que ella le responde: "mucha pierna, es solo mi rodilla", pero él le insiste "sube la cámara, estás enseñando mucha pierna, chinelas".

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar reprobando la actitud de García, quien fue calificado de "tóxico" y misógino.

"Me casé contigo pa'mi, no para que andes enseñando", remató el senador por Movimiento Ciudadano.