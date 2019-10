Video: Indagan venganza del crimen organizado contra edil de Valle de Chalco

Ciudad de México— El alcalde de Valle de Chalco, Francisco Tenorio Contreras, fue víctima de un atentado que hasta anoche lo tenía al borde de la muerte.

Un joven, que se acercó a su camioneta pidiendo un "aventón", luego de un evento del edil en el fraccionamiento Geovillas de la Asunción, le disparó en la cabeza, y la bala le perforó el lado izquierdo y salió por el lado derecho.

Fuentes ministeriales revelaron que las líneas de investigación son la negativa a pagar cobro de piso al crimen organizado, venganzas por la captura de operadores del Cártel de Tláhuac y/o amenazas de expolicías despedidos por ligas con la delincuencia.

Hace apenas 15 días, durante una gira de trabajo, Tenorio presumió al Senador Higinio Martínez que la seguridad en Valle de Chalco era una de sus prioridades, que estaba teniendo éxito... pero que todavía enfrentaba resistencias.

"Estaba muy contento porque estaba atacando a la delincuencia", aseguró ayer Martínez, a quien en ocasiones anteriores el alcalde de Morena le había confiado que era frecuente que lo amenazaran.

El fiscal del Estado de México, Alejandro Gómez, relató que alrededor de las 11:00 horas de ayer el Alcalde acudió a un evento y varias personas se le acercaron, entre ellos dos jóvenes que le pidieron tomarse una fotografía.

Al retirarse en su camioneta, con su chofer y su secretario particular, se encontraron con uno de los jóvenes, que le pidió un aventón.

"El muchacho les dijo que si era posible que lo pudieran dejar en una calle aledaña, el presidente señaló que no, que iban a continuar derecho", detalló el fiscal.

"Es cuando este muchacho saca de entre sus ropas un arma de fuego y dispara, primero contra el secretario particular, y luego contra el presidente", añadió.

El secretario particular recibió un disparo en la mandíbula, pero se encuentra estable.

El agresor, de unos 20 años de edad, bajó de la camioneta y corrió a un auto negro que ya lo esperaba.

El alcalde fue ingresado al Hospital Regional de Alta Especialidad Ixtapaluca, donde anoche lo reportaban grave y con pronóstico reservado.





Desbordan delitos al Edomex

En los primeros nueve meses de 2019, el Estado de México acumula mil 925 homicidios un incremento del 14.38 por ciento, con respecto a 2018.

En el caso de feminicidios hay un repunte del 39 por ciento al registrar 81 en los primeros nueve meses de 2019 frente a 69 en el mismo periodo de 2018.

La entidad suma 151 secuestros en 2019 frente a los 114 del año pasado, mientras que en violaciones suman 658 frente a 512 de 2018.