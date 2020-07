Defenderé recursos federales en Pacto Fiscal: López Obrador

Reforma / Andrés Manuel López Obrador

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que defenderá la visión del Gobierno federal ante la exigencia de mandatarios estatales para la construcción de un nuevo Pacto Fiscal.

Así respondió el mandatario a las exigencias de los gobernadores emanados del Partido Acción Nacional (PAN), quienes demandaron a la Federación una modificación legal para que entidades y municipios reciban más recursos.

En conferencia, acompañado del gobernador panista de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, López Obrador aprovechó para reiterar su llamado a las administraciones locales para que gasten menos y ahorren más.

"Lo que están planteando, que es más estructural, es una revisión de la Ley de Coordinación Fiscal, a ver cómo se cambia la fórmula para que les corresponda más a los estados y a los municipios, que también es legítimo, pero yo también tengo como representante del Gobierno federal defender los ingresos que llegan a todos los mexicanos a través de la salud, la educación, los programas de bienestar, para que haya equilibrio", dijo.

"Hay necesidad de fortalecer las finanzas públicas y lo mejor es que haya crecimiento económico para que haya más recaudación y así se distribuye más a los estados, eso es lo mejor y también la recomendación respetuosa de que todos ahorremos, que no nos ensimismemos, que el Presupuesto no se queda en el mismo Gobierno, sino que le cueste muy poco al pueblo mantener al Gobierno que la mayor parte del Presupuesto le llegue al pueblo".

El Jefe del Ejecutivo negó que su Administración deba dinero a las entidades federativas, de acuerdo con las fórmulas de distribución contempladas en la ley.

Sin embargo, reconoció que las crisis económica y sanitaria han derivado en una baja en los ingresos, por lo que se ha registrado una consecuente caída en los recursos que se entregan a los estados.

"No tenemos ninguna deuda con los gobiernos estatales, estamos al corriente, si se les debiera no se dejan, estarían ejerciendo su derecho de presentar controversias diciendo: la Federación no nos entrega lo que nos corresponde", refirió.

"Nosotros no hemos dejado de cumplir lo que establece la Ley y a partir de sus ingresos se les transfieren recursos a los estados. ¿Qué sucede?, que cuando hay una crisis económica disminuye la recaudación de los impuestos, hemos hecho un esfuerzo para que esto no suceda. Ahora estamos resintiendo más, sobre todo en lo que es el IVA, que ha habido una disminución en términos reales, no así en el ISR pero esto puede significar una disminución en el presupuesto de los estados".

El presidente recordó que la Cámara de Diputados aprobó en diciembre pasado un mecanismo de compensación que puede ser utilizado cuando se registraran desequilibrios financieros.

"Se disponen de 60 mil millones de pesos para compensar a las entidades, de todas maneras no va a ser suficiente, van a faltar recursos porque es una crisis económica mundial, algo parecido al 'crack', a la crisis económica de 1933 que produjo una crisis mundial", explicó.

"Estamos hablando de caídas en las economías de todos los países, lo más optimista es que en un país la economía caiga este año 5 por ciento, pero eso es lo más optimista, se habla de caídas hasta el 8 por ciento de las economías, nosotros esperamos que no caiga tanto nuestra economía, sobre todo en el segundo trimestre de este año".

A pesar del panorama, López Obrador reiteró que el comportamiento de la economía mexicana se dará en forma de "V", lo que implica que habrá una recuperación tras la caída.