Ven positivo aval a impuestos ecológicos

Ciudad de México— El aval que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) perfila otorgar a la creación de impuestos "ecológicos" estatales favorecerá la capacidad recaudatoria de las entidades federativas y representa un incentivo para reducir los daños ambientales ocasionados a éstas, consideraron legisladores.

Alfonso Ramírez Cuéllar, de Morena, felicitó la postura responsable de los Ministros y reconoció el esfuerzo del Gobierno de Zacatecas -que motivó el proyecto que será votado el 4 de febrero- por impulsar el cobro de impuestos por el impacto ambiental que se genera en los estados.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública dijo que este tipo de gravámenes motivan la reducción de los daños ambientales y fortalecen los ingresos propios de los estados y los municipios.

"A México le beneficia por dos razones: hay un claro deterioro en sus ecosistemas y el nivel de los ingresos estatales es insuficiente para solucionar los problemas de una población en aumento", señaló.

Reforma publicó que la SCJN establecerá que los Gobiernos estatales pueden crear impuestos "ecológicos" para gravar actividades de empresas que dañen o puedan dañar el medio ambiente.

El morenista dijo que es urgente implementar este tipo de impuestos asumiendo el costo político y tomando en cuenta lo que le conviene al País.

El senador Gustavo Madero calificó de positivos estos impuestos, ya que el pacto federal actual es sumamente centralizado, lo que limita los espacios para que los Gobiernos estatales puedan recaudar recursos directamente.

El panista recordó que una demanda de muchos años de la Federación hacia las entidades federativas ha sido el incremento de sus capacidades recaudatorias.

"Nosotros tenemos un pacto federal muy centralizado, donde se le dio a la Federación las facultades de recaudación; son pocos los espacios que quedan para que los estados recauden directamente. Yo creo que eso hay que revisarlo, porque se creó un Fondo Minero, pero el Fondo Minero ya lo secuestró el Gobierno de Andrés Manuel, y lo está utilizando ya como gasto directo, no para el desarrollo de los municipios", señaló.

El coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Ricardo Gallardo, consideró que la postura de 7 de los 11 ministros de la SCJN favorece y fortalece la autonomía de los municipios, sobre todo de aquellos que albergan actividades como la minería.

Gallardo señaló que, si bien las concesiones son federales, la explotación de éstas se lleva a cabo en los territorios de los estados y los municipios.

"La Corte está bien, debemos de ver que los estados y los municipios son autónomos. Pongo un ejemplo, en San Luis Potosí existe una minera muy grande, la minera San Javier, que está regulada con el Estado, con el municipio, es un municipio muy pequeño que se llama Cerro de San Pedro, tiene 800, 100 habitantes; sin embargo, vive de esa mina y creo que debe seguirse manteniendo, porque si bien es un tema federal los permisos, la expropiación es un tema local", insistió.

En su turno, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Tonatiuh Bravo Padilla, recordó que las entidades federativas tienen sus propias potestades tributarias establecidas en la Constitución.

Indicó que el hecho de que cedieran algunas de sus facultades a la Federación en el marco del Sistema de Coordinación Fiscal, no significa que hayan renunciado a sus potestades o que el texto constitucional cambiara.

"Yo estoy de acuerdo en lo que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sí tienen potestades tributarias las entidades federativas, el hecho de que hayan cedido por muchos años, suscribiendo convenios del Sistema de Coordinación Fiscal, no significa que haya cambiado el texto constitucional o que hayan renunciado de forma definitiva a sus potestades", advirtió.