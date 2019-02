Ven a Barbosa cansado para otra campaña

Ciudad de México— Morenistas de Puebla rechazaron nuevamente a Miguel Barbosa como candidato a la Gubernatura tras afirmar que su salud está deteriorada.

Este domingo, el legislador local, Héctor Alonso Granados, afirmó que desde diciembre notaron a un Barbosa cansado y endeble como para afrontar otra campaña local.

"Puebla no necesita ahorita volver a pasar problemas, ni tener problemas de incapacidad por salud", expresó en conferencia.

"Aquí afuera, el 16 de diciembre, ustedes lo vieron, ya se veía cansado, y nosotros apreciamos que no podemos correr riesgos con ésto".

En cambio, el morenista pidió nuevamente a las cúpulas de su partido, del PT y el PES, tomar en cuenta las aspiraciones del senador Alejandro Armenta para ir en la boleta del 2 de junio.

Reiteró que, aunque respetan la figura del ex perredista, las decisiones previas a la votación del 2 de junio deben ser tomadas en frío por parte de las fuerzas coaligadas.

"No estamos diciendo mentiras, deseamos que se mejore, pero la diabetes es una enfermedad muy agresiva y en algunos casos pues mortal", expresó.

Reveló que la dirigencia nacional les aseguró, desde diciembre de 2018, que Barbosa sería de nueva cuenta el abanderado de la coalición.

"Nuestra presidenta Yeidckol, en el momento posterior a la muerte de la Gobernadora y su esposo, se reunió con nosotros, y efectivamente, en ese momento todo apuntaba a que seguiríamos con nuestro candidato Miguel Barbosa, lamentablemente hemos visto que el deterioro de su salud ha ido en aumento, y que Puebla no puede arriesgarse".

En la conferencia, también estuvieron presentes Ediles de Acajete, Acatzingo, Cuapaiaxlta de Madero, San José Chiapa y Tlachichuca.