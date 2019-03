Van por ecotecnias para garantizar agua en el país

Para garantizar el acceso a servicios de agua potable y saneamiento, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) busca implementar innovaciones tecnológicas como las ecotecnias y la participación social.

Adrián Pedrozo Acuña, quien recientemente fue nombrado director general del IMTA, anunció que ese Instituto se modernizará y, por primera vez, fusionará su perfil técnico con la participación social a través de la creación de una nueva coordinación: Gobernanza del Agua y Fortalecimiento de Capacidades.

"El eje principal de esta coordinación va ser garantizar el derecho humano al agua desde diferentes perspectivas, esto empata con los compromisos del Gobierno federal que es atender a aquellos que han estado olvidados y el énfasis del Instituto va ser reducir la vulnerabilidad social que se genera por la falta de agua", explicó en entrevista con REFORMA.

"Se trata no sólo de pensar en hacer infraestructura gris sino también en infraestructura verde, en humedales y en los servicios ecosistémicos que tenemos al alcance y en los que el agua juega un papel fundamental".

De acuerdo con estadísticas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en México existen por lo menos 25 millones de personas, en particular en comunidades indígenas, rurales y periurbanas, que carecen de un servicio aceptable al agua.

Lo anterior, pese a que desde 2012 se estableció en la Constitución el acceso al agua como un derecho humano.

Frente a esta realidad, Adrián Pedrozo afirmó que el IMTA no sólo buscará implementar ecotecnias que faciliten a las comunidades el acceso al agua, sino también desarrollar programas de divulgación científica.

"Queremos aprovechar el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro para acercar a los jóvenes al IMTA y que sepan que se pueden dedicar a la ciencia, a la ingeniería, a la tecnología y que estas tres disciplinas pueden generarles un mejor ambiente para vivir", afirmó.

El IMTA, dijo, continuará trabajando con la Conagua, con proyectos para mejorar los servicios de agua potable y saneamiento a través de tecnologías no convencionales, que contribuyan a reducir la pobreza en 212 municipios, principalmente de Chiapas, Oaxaca y Veracruz, así como en las zonas de atención prioritaria establecidas por la Secretaría del Bienestar (SB).

Respecto a los servicios de saneamiento, Pedrozo Acuña anunció que el IMTA alista una estrategia de rehabilitación de las plantas de tratamiento para poner en operación el 70 por ciento de la infraestructura que actualmente no funciona en el País.

"Vamos a apoyar a la Conagua con una estrategia de rehabilitación de las plantas de tratamiento de aguas residuales ya que cerca del 70 por ciento de las plantas que tenemos construidas en el País, no funcionan.

"Además, vamos a proveer infraestructura adecuada a las localidades más marginadas y más vulnerables porque no todas las comunidades van a ser capaces de operar una planta de tratamiento. Podemos adecuar la tecnología en humedales para que las comunidades se hagan cargo de un sistema de saneamiento", agregó.

Pedrozo Acuña se comprometió a que a final del sexenio el IMTA estará compitiendo entre los mejores institutos del agua a nivel mundial.