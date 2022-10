Vacía bolsillos el cáncer de mama

Ciudad de México.- Enfermarse de cáncer de mama es una tragedia financiera.

Un estudio realizado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) sobre cuánto cuesta tratar el cáncer de mama reveló que puede variar entre los 100 mil y 200 mil pesos en promedio por año en las instituciones públicas.

Según el IMSS:

-Un ultrasonido mamario cuesta 3 mil 500 pesos aproximadamente,.

-Una biopsia va desde los 3 mil 500 hasta los 15 mil pesos

-Una mastografía puede llegar hasta los 2 mil pesos.

Datos de la consultora PwC, indican que el paquete de 20 quimioterapias puede costar hasta 350 mil pesos cada año y el de 20 radioterapias hasta 35 mil pesos.

Según AXA México, el costo medio por todo el tratamiento entre sus aseguradas es de 611 mil pesos aproximadamente.

"Durante el primer año, el cáncer de mama es 148 por ciento más caro que el promedio de los años consecuentes", detalla AXA.

Un tratamiento para esta enfermedad puede ser hasta 40 por ciento más costoso en mujeres entre 21 y 30 años, con respecto al costo medio general.

Actualmente, el mayor número de casos en el país sucede en mujeres que está en el rango entre 41 y 50 años de edad, seguidos de 51 a 60 años; el costo medio del tratamiento de la enfermedad en estos grupos es de 592 mil y 603 mil pesos, respectivamente.

Alejandra Enríquez, directora de Administración y Finanzas de Grupo Surman, comentó en entrevista que haber erradicado el cáncer de mama este año, que le fue diagnosticado en enero, le costó un millón de pesos, al haber tenido tratamientos de quimioterapia y radioterapia.

Comentó que pudo tratarse en el sector privado y eso hizo gran diferencia en su tratamiento, pero el gasto financiero es muy alto ya que la aseguradora no cubre todos los gastos.

"Pude atenderme en el sector privado porque tenía una póliza de gastos médicos mayores y eso hizo una gran diferencia en el tratamiento, considero. Pero la aseguradora no me reembolsó todo porque hay cosas que no cubre, como los efectos secundarios originados por las quimio", comenta.

Destacó que si bien su tratamiento contra el cáncer le permitió seguir trabajando y mantener su sueldo íntegro, con apoyo de la empresa, su vida tuvo un impacto económico importante, pues calcula que para completar los gastos derivados del tratamiento, además de transporte y hospedaje para recibir la atención médica, tuvo que desembolsar alrededor de 400 mil pesos durante este año.

Ello, aseguró, mermó su estilo de vida, pero sobre todo su gasto familiar, del que dependían sus padres, además de sus proyectos de inversiones a futuro.