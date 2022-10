Ordena juez garantizar abasto para niños con cáncer

Ciudad de México.- Un juez federal concedió un amparo para que el Gobierno federal garantice el abasto de medicamentos para niños con cáncer, en todas las unidades donde laboran médicos adscritos a la Agrupación Mexicana de Oncohematología Pediátrica (AMOHP).

Luego de dos años y medio de litigio, el juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa, Oswaldo Rivera, confirmó este jueves el reclamo presentado por la AMOHP, que en mayo de 2020 detectó que había desabasto de uno o más medicamentos en 97 hospitales de la Secretaría de Salud (SSa) federal, estatales y del IMSS.

PUBLICIDAD

"Se concede el amparo para el efecto que el titular de la SSa, el titular de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como la Oficial Mayor de la SHCP, realicen todas las acciones y gestiones dentro de su ámbito de competencia, para adquirir y programar el suministro de medicamentos y otros insumos esenciales a los agremiados de la AMOHP que laboran en hospitales públicos para tratamientos contra el cáncer infantil, en la inteligencia de que deberá realizar las gestiones ante las autoridades que resulten competentes o estén vinculadas hasta lograr, de manera permanente, el abasto necesario", dice la sentencia.

"No se ha logrado que los niños con cáncer de todo el país tengan asegurado su tratamiento. Nuestro país no cuenta con un registro exacto y actualizado, pero se calcula que actualmente son alrededor de 9 mil niños, niñas y adolescentes que no reciben tratamiento, a pesar de que el cáncer infantil tiene una probabilidad alta de supervivencia con una atención completa y oportuna", dijo Denise Tron Zuccher, directora de la asociación civil Justicia Justa, que litiga este amparo.

Uno de los problemas que destacó la AMOHP fue que las quimioterapias son mezclas de medicamentos que se preparan con anticipación, por lo que la escasez de uno solo de ellos podía impedir los tratamientos.

"Los actos omisivos que se atribuyen a las autoridades responsables provocan una violación al derecho humano a la salud de los menores enfermos de cáncer, en tanto que los esfuerzos realizados por aquéllas, si bien son palpables y plausibles, han sido también, por desgracia, insuficientes para asegurar una cobertura total de las necesidades de medicamentos para tratar el cáncer de una población especialmente vulnerable", agrega el fallo.

El juez consideró "un hecho público y notorio, reconocido incluso por el propio Presidente de la República", que el país ha padecido diversos niveles de desabasto de este tipo de medicamentos.

Las dependencias pueden impugnar ante un tribunal colegiado, y solo estarán obligadas a cumplir el amparo si el fallo es confirmado.

En 2020, la Oficialía Mayor de la SHCP era responsable de las compras consolidadas de medicamentos del sectur salud, que luego fueron asignadas a Naciones Unidas y ahora están a cargo del Insabi.

El pasado 30 de agosto, tras reunirse con padres de niños con cáncer y comprometerse a atender sus demandas, el titular de la SSa, Jorge Alcocer, acusó "politiquería" detrás de las quejas por el desabasto de medicamentos oncológicos.