'Destapa' AMLO a 43 presidenciales del 'bloque conservador'

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló la lista de sus 43 precandidatos del "bloque conservador" que podrían buscar la Presidencia en el 2024.

"Vamos a dar a conocer porque son los que han expresado que quieren, han aparecido en encuestas o los han propuesto. Para que vean cuántos hay del bloque conservador, dije que 38, pero salieron 42, de una vez vamos a destaparlos", comentó López Obrador.

-Faltó uno, se le dijo.

-¿Quién?, respondió el presidente.

-Cabeza de Vaca, se le recordó.

-Hay que ponerlo entonces, 43. Hay bastantes, se tienen que poner de acuerdo. Ya cumplimos, nomás agrega (a la lista) a Cabeza de Vaca, mencionó el titular del Ejecutivo.

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, el mandatario federal reiteró que ya no existe la figura del "tapado", razón por la cual ha decidido revelar su lista.

"Hablando de los candidatos, se acuerdan que dijimos que ya no iba a haber dedazos, ni tapados, vamos a hacer historia. Se acuerdan aquello de que el que se mueve no salen la foto, de Don Fidel.

Hay no sé cuántas caricaturas de tapados, de Abel Quezada, pero pues todos... Rius, todo eso para los jóvenes. A ver si tenemos alguna (caricatura) nada más para ver cómo era. Ya no hay tapados", expresó al momento en que se proyectaba en la pantalla una caricatura de Abel Quezada.

En la lista de los 43 precandidatos del presidente aparecen políticos, empresarios, el titular del INE, hasta figuras y personajes de los medios como Chumel Torres, Denise Dresser, Carlos Loret de Mola y Pedro Ferriz de Con.

El mandatario federal señaló que incluso Grupo Reforma promueve a Luis Donaldo Coloso Riojas como futuro candidato para el 2024; sin embargo, llamó a la oposición a reunirse cuanto antes para elegir al mejor calificado.

"Entonces, es interesante ver ahora quién los va a todos ellos a reunir para irnos convenciendo de que la mejor o el mejor va ser fulano, mengano, perengano. Tienen que intervenir los medios de información, porque si no cómo los promueven. He visto por ejemplo al Reforma promoviendo al hijo del finado Colosio, porque todo esto se advierte, pero armonizar no va ser fácil", mencionó.

Los 43 precandidatos opositores de AMLO

1) Agustín Carstens

2) Alejandro Moreno

3) Beatriz Paredes

4) Carlos Loret de Mola

5) Carlos Medina Plascencia

6) Claudio X. González

7) Chumel Torres

8) Damián Zepeda

9) Dante Delgado

10) Demetrio Sodio de la Tijera

11) Denisse Dresser

12) Diego Fernández de Cevallos

13) Emilio Álvarez Icaza

14) Enrique Alfaro

15) Enrique de la Madrid

16) Fernando Canales Clariond

17) Gabriel Quadri

18) Gilberto Lozano

19) Gustavo de Hoyos

20) Gustavo Madero

21) Ildefonso Guajardo

22) José Ángel Gurría

23) Juan Carlos Romero Hicks

24) Kenia López Rabadán

25) Lilly Téllez

26) Lorenzo Córdova

27) Luis Donaldo Colosio Riojas

28) Margarita Zavala

29) Marko Cortés

30) Maru Campos

31) Mauricio Kuri

32) Mauricio Vila

33) Miguel Ángel Mancera

34) Miguel Ángel Osorio Chong

35) Miguel Ángel Riquelme

36) Patricia Mercado

37) Pedro Ferriz de Con

38) Ricardo Anaya

39) Samuel García

40) Santiago Creel

41) Silvano Aureoles

42) Xóchitl Gálvez

43) Francisco Javier García Cabeza de Vaca