Va Nieto contra Cabeza de Vaca y Gil por enriquecimiento

Ciudad de México.- Una vez que el Tribunal Electoral dio a Santiago Nieto la candidatura al Senado por Morena, el queretano alista una ofensiva penal en contra de panistas como Francisco García Cabeza de Vaca y Roberto Gil, entre otras cosas, por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

El extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) acudió este jueves a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales (FISEL) para solicitar el cierre de las acusaciones en contra y de paso el despliegue de personal ministerial especializado en materia electoral para garantizar "comicios equitativos" en la entidad.

Sin embargo, informó que ahora denunciará al bloque panista por daño moral y delitos penales graves.

"Primero cerrar estas denuncias que interpusieron Cabeza de Vaca, Roberto Gil, este sector, quienes sistemáticamente han pagado una campaña en medios, en redes y han generado acciones políticas en mi contra, yo ya presenté una demanda legal y moral en contra de esos personajes, evidentemente encabezado por Cabeza de Vaca, ya he presentado denuncias por la violación de datos confidenciales; y presentaré una nueva denuncia, por los datos que me han ido llegando, por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero de todo este grupo", advirtió Nieto en entrevista.

"Cabeza de Vaca es un prófugo de la justicia, lleva más de dos años en Estados Unidos, además ingresó con la nacionalidad norteamericana y no con la mexicana, precisamente buscando no ser extraditado, hay una ficha roja en su contra...y si efectivamente es una venganza personal (de Cabeza de Vaca) de un hombre que se robó millones de dólares y que tiene la capacidad económica para financiar una campaña en mi contra como la sostenido en estos dos años, yo no voy a claudicar", sostuvo Nieto.

El extitular de la extinta Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) indicó que dio a la FISEL dos documentos y copia certificada de la sentencia del Tribunal Electoral que lo reconoce originario de Querétaro con residencia efectiva en ese inmueble.

Esto para cerrar las denuncias en su contra por supuestos delitos electorales.

"Los abogados de (Francisco García) Cabeza de Vaca presentaron un par de denuncias ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Querétaro y aquí en la Fiscalía Electoral por una supuesta violación al artículo 13 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, me acusaron de alterar el Registro Federal de Electores en razón de que a su dicho se acreditaba información falsa respecto a un inmueble del cual soy copropietario en San Juan del Río, Querétaro, como dice mi credencial de elector.

"Confío en las instituciones electorales, he solicitado al maestro (José Agustín) Ortiz Pinchetti el no ejercicio de la acción penal para cerrar esa carpeta de investigación y proceder con la campaña electoral.

"Quince días me dejaron los abogados de Cabeza de Vaca, que presionaron la demanda a nivel nacional y al Gobierno del Estado de Querétaro para que se metieran demandas en mi contra y me dejaran fuera de la contienda electoral, he regreso, pero para mí es muy importante cerrar estas carpetas de investigación que se abrieron por un supuesto delito electoral, confío en que se hará justicia en la Fiscalía Electoral como se hizo en el Tribunal Electoral cuando me regresaron la candidatura y cuando se la retiraron a Cabeza de Vaca por ser prófugo de la justicia", expuso.

El también extitular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo entregó a la FISEL otro documento para solicitar el despliegue ministerial electoral en Querétaro debido a la presunta entrega, por parte del PAN, de calentadores solares y tinacos a los ciudadanos para obtener votos.

Adelantó que no confía en las autoridades estatales para denunciar las entregas de esos apoyos con fines electorales.