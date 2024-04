Encañonan y roban documentos a secretario de candidata

Ciudad de México.- La candidata de Morena a la Presidencia Municipal de Irapuato, Guanajuato, Irma Leticia González, acusó a los escoltas de la aspirante panista Lorena Alfaro de haberle robado el material que usaría durante en el debate que se efectuó anoche.

La morenista compartió un video en sus redes sociales en las que se aprecia cómo dos hombres ingresan a una nevería y uno de ellos amaga con un arma de fuego a una persona sentada en una de las mesas, le quitan dos teléfonos y se llevan un morral y una caja de cartón con documentos.

"Hoy (jueves) antes de iniciar el debate, personal de seguridad de la candidata de la inseguridad y la corrupción de Irapuato, encañonaron a un integrante de mi equipo quitándole mis materiales que iba a usar en el debate", señaló en Facebook.

"Hago responsable a la candidata del PRIAN de lo que le pase a 'Lalo', a mi persona, a mi familia o a alguien de mi equipo".

Durante el debate, González dijo que tuvo que volver a reimprimir los materiales que tenía listos para usar durante el encuentro.

"Eso no se hace, así no se gobierna, así no se juega limpio, pídale perdones a los auditorios (sic), a quienes confiaron en usted en un inicio, cuando llegó su Administración, porque así nos tiene a todo Irapuato, nos tiene bajo las pistolas, nos tiene amedrentados", señaló a su adversaria.

Alfaro ganó las elecciones municipales en 2021, convirtiéndose en la primera mujer que llega a la Presidencia Municipal de esa localidad y en el actual proceso electoral está buscando la reelección.

González informó este viernes que solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) que investigue el asalto y sancione a los responsables.

"Irapuato merece vivir en paz y con un Gobierno que vea por la gente, no uno que atente contra los ciudadanos. Ellos creen que a punta de pistola y operando como la mafia que son van a quebrantar nuestro espíritu, pero no lo van a lograr", indicó.