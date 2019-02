Va Morena contra financiamiento al terrorismo

Ciudad de México— La bancada de Morena en el Senado de la República presentará este martes una iniciativa para incorporar el tipo penal de financiamiento al terrorismo al catálogo de ilícitos.

Autor de la iniciativa, el senador Ricardo Monreal refiere que, en los últimos años, la prevención y el combate al lavado de dinero, al financiamiento al terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva han sido algunas de las principales prioridades de la comunidad internacional.

Ello, en virtud de que representan un gran riesgo para la paz y la seguridad internacionales por sus efectos negativos en la integridad de las instituciones y la estabilidad de los sistemas financieros.

"La presente iniciativa tiene como finalidad que se incorpore el tipo penal de financiamiento al terrorismo al catálogo de los ilícitos respecto de los cuales se les pueden imponer alguna o varias consecuencias jurídicas a las personas jurídicas por su intervención en la comisión de delitos, por las razones que se explican a continuación", plantea.

El legislador zacatecano aludió a los explosivos que recientemente fueron hallados frente a la refinería de Salamanca, hecho que prefigura, sostuvo, actos terroristas.

"Ya hemos visto, en días recientes, cómo el crimen organizado emplea instrumentos letales como los explosivos, amenazando instalaciones públicas, lo que sin duda genera temor en la población, además de que se han utilizado como mecanismos de amenaza en contra del Gobierno para que éste asuma tal o cual determinación, específicamente en el combate al robo de hidrocarburos, que se ha llevado a cabo desde la Presidencia de la República", indicó.

"Tales actos bien pueden catalogarse de terroristas, pues contemplan los elementos del tipo penal vigente".

La propuesta pretende reformar el artículo 11 Bis del Código Penal Federal.

"No obstante que México no es un País donde de manera directa se resientan los problemas que trae consigo el terrorismo, lo cierto es que la posición geográfica y la porosidad fronteriza son elementos propicios para que redes criminales consideren utilizar nuestro territorio como plataforma logística y operativa, además de vía de financiamiento del terrorismo internacional", argumentó.

"De esta manera, pareciera que el terrorismo es un problema ajeno a México, al repercutir en él de manera indirecta; no obstante, hemos de estar conscientes de que para la existencia del terrorismo son necesarias fuentes de ingresos que lo financien, las cuales amenazan la estabilidad económica y financiera en nuestro País, puesto que ese ilícito erosiona la legitimidad gubernamental y la confianza en las instituciones, y reduce el apoyo al sistema democrático".