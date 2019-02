Urgen a AMLO audiencia por estancias

Responsables de estancias infantiles y madres trabajadoras urgieron al Presidente Andrés Manuel López Obrador una audiencia para explicarle que el nuevo Programa de Apoyo de Niñas y Niños pone en riesgo a los menores de primera infancia y es inconstitucional.

"La decisión que usted ha tomado de llevar a cabo estos cambios, no garantiza las condiciones óptimas de cuidado. Es incomprensible que en las reglas de operación del nuevo programa no se mencionen las palabras 'estancia', 'centro de cuidado' o 'guardería'", expusieron las afectadas en una misiva que fue recibida este viernes en la Secretaría de Gobernación.

Alertaron que el apoyo directo a las madres trabajadoras que propone el programa, no garantiza que éstas vayan a seguir llevando a los menores a las estancias, además que pone en riesgo la educación, el desarrollo y la seguridad del menor.

"Viola el principio de interés superior de la niñez, consagrado en el artículo 4 de la Constitución, y también pone en riesgo la sustentabilidad frente a madres que decidan ya no llevar a sus hijos o decidan llevarlos a lugares de bajo costo sin estándares de calidad", añadieron.

La carta fue firmada por Isabel Martínez Sastre, Miriam Susan Arcos García, Susana Saldivia Chávez, Erandi Tamara Ortiz y Antonia Ramírez Segovia.

"Casi 40 mil personas nos quedaremos sin empleo, el cuidado de los niños no es un gran negocio, es una manera de trabajar a la que tenemos derecho, nosotras recibimos 950 pesos de beca por niño por parte del Gobierno, menos de la tercera parte de lo que el Estado le da a las guarderías del IMSS y muchísimo menos de lo que le da la SEP a 70 centros comunitarios del PT, para los que aprobaron un presupuesto de 500 millones de pesos", reprocharon en la carta.

"No somos corruptas, no somos miembros de ningún partido político, no somos intermediarias ni servidoras públicas, después de lo que han dicho de nosotras, será muy difícil mantener la buena imagen que teníamos, el golpe ya nos abolló, no nos siga destruyendo señor Presidente".

Las mujeres aclararon que en el tema de la guardería ABC, en Sonora, no era de Sedesol, sino del IMSS, por lo que llamaron a evitar más tragedias con los cambios al programa de estancias infantiles.