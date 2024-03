Buscan 'silenciar' música de banda en playas de Mazatlán

Ciudad de México.- La famosa música de banda en Mazatlán, Sinaloa, ya enfrenta una serie de restricciones en la zona de playa.

Empresarios hoteleros levantaron la voz para pedir que esa práctica sea regulada, ante la queja de turistas sobre el ruido excesivo de ese género musical, que pone a bailar otro sector que busca la tambora a pie de palapa.

"Atención, se les recuerda que está prohibida la contratación de cualquier grupo musical o banda en el área de playa frente al condominio Camino al Mar concesionada al condominio", se lee en la zona de playa de ese inmueble ubicado sobre Camarón Sábalo, en la Zona Dorada.

Los anuncios generaron molestia de las bandas y de un grupo de usuarios de redes sociales que condenó la medida.

La restricción derivó luego de que una banda, desde la playa, interrumpió con su música un concierto cultural que se llevaba a cabo en una terraza de Camino al Mar.

Los asistentes y el artista mostraron su molestia con los trompetazos.

"No podemos permitir ni un momento más este escándalo de ruido cacofónico que se genera en los vehículos de transporte público como 'pulmonías' (taxis turísticos) y autobuses urbanos que están causando un daño tremendo a la ciudad, no olvidemos el accidente del trenazo de hace unos años que le costó la vida a muchas personas porque traía alto el volumen, porque le gusta la música al chofer ¿qué es eso?", dijo el empresario hotelero Ernesto Coppel en un mensaje videograbado.

"Esto es un destino que está creciendo vertiginosamente, miles de millones de dólares están invirtiéndose cada año y no puede ser que no tengamos un orden para que estas bandas y estos vehículos hagan su trabajo sin molestar a los demás (...) son un escándalo, son un desastre en las playas mazatlecas, no dejan descansar a la gente, yo tengo muchas quejas de cientos de turistas americanos que me dicen 'no vuelvo a Mazatlán', por el escándalo y el ruido que provoca que tengan una proyección de destino turístico chafa".

El empresario urgió a las autoridades a poner un orden en el tema del ruido.

"No somos un destino de quinta, somos un destino de primera y así debemos de vernos. ¡Ya basta! Hay que legislar, hay que ordenar, acotar, esto no puede seguir así", reclamó.

El líder del sindicato de Músicos, Marco Antonio Gordoa, indicó en una reunión con autoridades que las restricciones causaron zozobra en el gremio, no obstante, mostró su disposición para llegar a acuerdos con las autoridades.

Este martes se reunió el sector empresarial y músicos en el Ayuntamiento y analizaron un primer borrador que contiene reducir el número de bandas en playas, tocar en determinados puntos y horarios, y evitar el uso de bocinas.

Las "pulmonías" también van a tener que bajarle dos rayitas a sus bafles.

Usuarios en Mazatlán se lanzaron contra los empresarios en redes sociales y coincidieron en que las playas de ese destino son públicas, que las bandas son una tradición cultural de la región y que la medida es una gentrificación.

Los banderos también reclamaron la decisión. "Tocar es una tradición, no es un delito", posteó uno.

Por ahora, "El Sinaloense" se va a escuchar con menos decibeles.