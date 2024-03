Urge Xóchitl a frenar manejo de programas

Ciudad de México.- Xóchitl Gálvez, candidata presidencial opositora, solicitó al Instituto Nacional Electoral (INE) emprender una campaña en medios de comunicación para aclarar que los programas sociales no son de ningún partido político ni podrán ser cancelados a partir del resultado de la elección presidencial.

Ante las advertencias de su contrincante de Morena, Claudia Sheinbaum, y de sus aliados, en en sentido de que a los beneficiarios se les quitarán los apoyos si gana la oposición, la candidata de la alianza conformada por el PAN, PRI y PRD urgió a iniciar una campaña en televisión, radio, periódicos y plataformas digitales.

“Los servidores de la nación van casa por casa diciéndole a la gente que si no votan por Morena, nosotros les vamos a quitar los programas sociales. Es lo que más me dice la gente, que más miedo le da, por eso no van a los mítines, por eso tienen miedo de votar”, acusó.