Urge AMLO a 12 días de elección ir a votar sin miedo

Ciudad de México.- A 12 días de la jornada electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador urgió a los ciudadanos acudir a los urnas sin miedo.

"En lo electoral no quiero meterme, sólo decir a la gente donde va a haber elecciones que participen, que salgan a votar, porque los que no quieren la democracia siempre buscan atemorizar, meter miedo".

"Pero que no se dejen intimidar los ciudadanos, hay que salir y participar. Porque quien infunde miedo le tiene miedo al pueblo, no quiere que la gente participe, le conviene la abstención", comentó López Obrador.

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, el mandatario federal lamentó que hay quienes buscan aliarse con la delincuencia organizada para conseguir votos.

"Eso lo hemos padecido durante mucho tiempo, para que la gente no salga y con los votos de las clientelas, con los votos que compran y que tienen que ver con la delincuencia, o que consiguen con la delincuencia, con esos votos les alcanza para triunfar", señaló.

López Obrador mencionó que la Guardia Nacional deberá estar muy pendiente el día de la elección para garantizar la paz y la tranquilidad durante la jornada.

"Si nos atemorizan, nos quedamos en la casa, nos metemos a la cama y nos tapamos, ya estamos vencidos... ¡No! Hay que salir a ejercer nuestros derechos ciudadanos y ya la autoridad tiene que garantizar que haya paz y tranquilidad, que nadie sea agredido. Eso va a corresponder como siempre a seguridad pública en los estados, la Guardia Nacional tiene que estar pendiente", indicó.

El presidente expresó que la credencial de elector es la única arma para garantizar la democracia en el país.

"No sé si me vayan a multar los del INE, no estoy pidiendo el voto a favor de nadie, sólo que participen. Entre más democracia, menos corrupción, porque hay competencia, nadie se siente absoluto, todopoderoso, porque es el pueblo el que decide. Y el arma más importante del pueblo en una democracia, en el caso de México, es la credencial de elector", añadió.