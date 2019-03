TEPJF garantiza autonomía, pese a presiones

Felipe Fuentes, Magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, reconoció presiones, pero dijo que -más allá de ellas- las sentencias son las que deben hablar por los jueces electorales.

"Por los asuntos que resolvemos nosotros los jueces, recibimos presiones de partidos políticos, de Gobiernos, de poderes fácticos. Eso es parte de realidad en la que vivimos", expuso Fuentes.

En el marco de una sesión solemne en la que se otorgó reconocimientos a magistrados de salas regionales que concluyen su mandato y ante la presencia de la mayoría de los ex presidentes del Tribunal y de los magistrados de las 7 salas electorales del País, Fuentes se comprometió a buscar condiciones para que cada magistrado actúe y se respete su independencia y su autonomía.

"Y los exhorto a que sean las sentencias los que hablen por el trabajo que hacemos y reflejen la autonomía con la que actuamos" , expuso el Magistrado Presidente.

El Magistrado Fuentes calificó de inédita la sesión de este lunes en la sede de la Sala Superior.

"La enseñanza que nos dejan es que no hay democracia sin valores, ni justicia sin principios", dijo a los homenajeados.

Los magistrados de las salas regionales que concluyeron su labor y a los que se les dio reconocimientos son: Marta Concepción Martínez (Toluca); Eugenio Partida ( Guadalajara); Jorge Emilio Sánchez Cordero (Monterrey); Juan Manuel Sánchez (Xalapa), y Armando Maitret (Ciudad de México).

El magistrado Felipe de la Mata hizo un reconocimiento personalizado de los magistrados que concluyeron su gestión y destacó su participaciones a lo largo de su trayectoria en algunas sentencias, como los casos de la nulidad abstracta q sirvió de base para la anulación de la elección en Tabasco en el año 2000; la prohibición de las llamadas "juanitas" legislativas, o bien, la defensa e inclusión de ciudadanos transgénero o de minorías sexuales.

En la sesión solemne además de los integrantes de las 7 salas electorales - incluída la Sala Superior- estuvieron presentes como invitados de honor los ex presidentes del TEPJF Constancio Carrasco, Alejandro Luna Ramos, Flavio Galván, Leonel Castillo y Fernando Ojesto.

No estuvieron presentes los también ex presidentes de ese órgano jurisdiccional María del Carmen Alanís, Eloy Fuentes y Fernando Franco (este último actualmente ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación).