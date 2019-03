Temen cancelación de concesiones mineras

"Queremos cuidarla mucho (actividad minera) con iniciativas armoniosas, que no sean cancelaciones sin explicación de las concesiones. Hasta ahora ha sido en discurso, no ha bajado a la realidad", afirmó en entrevista después de la inauguración de la jornada de mesas de trabajo para conformar el Plan Nacional de Desarrollo (PND), en la Secretaria de Economía.

El líder empresarial dijo que a la Concamin le interesa que sus propuestas queden reflejadas en el PND y por ello envió a un grupo de representantes a que participaron en las distintas mesas temáticas.

Asimismo, advirtió que no han sido consultados por legisladores en la presentación de diversas iniciativas que afectan a la industria, como cuando se excluyó de la lista de delitos graves el robo al autotransporte.

"Somos órganos de consulta obligatoria y no somos consultados y me refiero a los Congresos, algunos diputados, que ponen iniciativas que pueden traer consecuencias muy graves.

"(Por ejemplo) en temas de inseguridad, cuando bajaron de delitos graves el robo a autotransporte", señaló.

El tema de las consultas indígenas debe afinarse, aseguró, pues puede ser inhibidor de proyectos.

"Necesitamos muchas veces derecho de vía para el tema de comunicaciones No nos podemos quedar rezagados y si va a entrar una línea de fibra óptica o de algo, por una consulta se detiene, o hay pseudo líderes que se aprovechan de la conciencia de la gente, empiezan a cobrar como si fuera una extorsión. Y tenemos que ser cuidadosos con esa consulta que tenga bases claras y no se quede abierto. Eso le puede pegar a la minería, a muchas industrias", externó.