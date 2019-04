Supervisa AMLO tren de Guadalajara

El Presidente Andrés Manuel López Obrador realizó un recorrido de supervisión por la obra de la Línea 3 del Tren Ligero de Guadalajara.

Acompañado por el Mandatario estatal, Enrique Alfaro, y el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, López Obrador se comprometió a concluir la obra en diciembre de este año.

Para ello, precisó que se requerirá de una inversión total de 4 mil 500 millones de pesos.

"Se había presupuestado, hay en el presupuesto una autorización de mil millones de pesos. El Gobernador me informó que con eso no se terminaba de construir el Metro, que se habían causado muchas molestias, que la gente ya estaba harta de la ineficiencia, porque contrataron primero a empresas irresponsables", dijo durante su conferencia matutina.

"Ahora tengo entendido que la empresa es de Jalisco y es una empresa responsable o que merece el beneficio de la duda, porque sí es una empresa seria, según me dicen".

El Presidente informó que, además del tren, se concluirán otras obras pendientes en el Estado.

"Vamos a terminar la Línea 3, que es algo que está pendiente, que ha sido un dolor de cabeza, vamos a resolver lo de la Línea 3, es el compromiso, y hay muchas otras obras pendientes", aseveró.

"El Gobernador nos ha presentado todo un programa de obras de infraestructura que requiere Jalisco".