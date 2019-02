Suman mil 800 maestros con descuentos

Ciudad de México— El Secretario de Educación de Michoacán, Alberto Frutis, informó que hasta este día suman mil 800 maestros estatales sancionados por faltas injustificadas.

Refirió que este viernes se realizaron descuentos vía nómina a 500 docentes, mismos que se suman a los mil que fueron sancionados de esta forma en la primera quincena de este mes.

"Hoy, se están aplicando otro paquete de 500 descuentos más y así seguiremos aplicando los descuentos", sentenció al ser abordado en el evento "Entrega de Actas de Asignatura".

Además, el funcionario advirtió que existen casos que tras la primera multa impuesta volvieron a hacerse acreedores a la segunda multa, por lo que se iniciarían procedimientos al respecto.

Al respecto, el líder de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha insistido en que las multas impuestas a los sindicalizados participantes en las movilizaciones de este mes serán impugnadas con el argumento del derecho a la libertad de expresión y a participar en manifestaciones.

Delegan a Federación pago y plazas a normalistas

Al ser cuestionado sobre los avances para plazas a normalistas, el titular de SEE Michoacán, Alberto Frutis, deslindó a autoridades estatales al indicar que ese tema competirá al Gobierno federal.

Sin precisar cifras, precisó que existen casos de maestros normalistas que se les contrató vía interina y a los que se les adeudan pagos.

El monto estimado para cubrir los contratos que vencieron el 31 de enero, informó, es de 80 millones de pesos.

Insistió en que cubrir este monto no corresponde al Gobierno estatal, y recordó que sobre el tema de estabilidad laboral a normalistas, habló el Jefe de la Unidad de Administración de la SEP, Héctor Garza, en una reunión con representantes de la CNTE.

"No va a ser a cargo del presupuesto del Estado va a ser un tema que ellos van a revisar y sobre todo es un planteamiento que se hizo cargo el Gobierno federal", apuntó.

Frutis consideró que Michoacán requerirá de más recursos para el sector educativo, pues con lo que se cuenta sólo alcanzará para julio.

"Se buscará financiamiento (...) nada más hasta el mes de julio de este año (alcanza) y en ese sentido tendremos que seguir este tiempo viendo dónde liberan los recursos para financiar lo que viene al cierre del año", dijo.

"Es en lo que está buscando acordar con la Federación para darle esa certidumbre; tendrían que venir recursos federales. El gran reto de este Gobierno es resolver de manera definitiva este problema estructural para darle certeza a los todos los maestros estatales", agregó.

Consideró que hubo buen ánimo para resolver las problemáticas entre la CNTE, autoridades estatales y federales.