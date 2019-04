Suman cuatro cuerpos en fosas de Nayarit

Ciudad de México— Los restos óseos de dos personas fueron exhumados de una fosa clandestina en Xalisco, Nayarit, con lo que suman cuatro hallazgos en dos días de búsqueda.

El Colectivo Familias Unidas por Nayarit informó que, 24 horas después de desenterrar a dos personas, encontraron los huesos humanos en la fosa que tiene aproximadamente tres metros de profundidad.

"No se puede saber todavía si son mujeres o hombres, porque encontramos restos óseos", explicó Santiago Pérez, integrante del colectivo.

Apenas ayer, Santiago Pérez enlistó la posibilidad de encontrar otros cuerpos en la fosa que describió como atípica, pues otras encontradas anteriormente tenían los cuerpos enterrados a 70 u 80 centímetros de profundidad.

"Con una retroexcavadora se fue quitando la tierra, pero en todo momento fue guiada por un perito experto", añadió en entrevista con REFORMA.

"Un grupo de personas de nuestro colectivo estará presente mañana en el lugar del hallazgo, y otro continuará con la búsqueda de otras fosas".

Ese lugar fue procesado anteriormente por Fiscalía General del Estado (FGE), quien no encontró indicios de que hubieran sido inhumadas personas ahí, explicó.

"Yo no quedé conforme y solicité reprocesaran, y me lo negaron, y pues tomé la decisión de ir con otras personas a excavar. La Fiscalía escarbó 1.40 metros y nosotros mínimo 2.50 metros".

Este hallazgo, ocurrió un día después de que en un lapso de 24 horas también fueron desenterradas 25 víctimas en Sinaloa, y 15 en Sonora.