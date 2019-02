Suman 200 mil casas dañadas por sismos

Ciudad de México— El total de viviendas dañadas por los sismos de 2017 supera las 200 mil, cifra mayor a la que registró la administración pasada, informaron fuentes de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Dicha cantidad fue comunicada a la dependencia por David Cervantes, encargado del Programa Nacional de Reconstrucción.

La administración de Enrique Peña Nieto contabilizó 180 mil casas afectadas.

La Sedatu se apoya en el Censo del Bienestar, a cargo de los Servidores de la Nación, para elaborar un nuevo censo de los daños.

En una reunión con medios de comunicación, Román Meyer, titular de la Sedatu, anunció que el Programa Nacional de Reconstrucción contará con una inversión de 20 mil 450 millones de pesos.

Indicó que el nuevo levantamiento ha revelado que numerosos afectados no utilizaron en la reconstrucción los apoyos económicos que se les entregó a través de una tarjeta.

"Si bien la administración pasada nos dejó alrededor de 180 mil viviendas que fueron afectadas y a su vez se les dio un apoyo, encontramos hoy en día que gran parte de estos apoyos, que ha sido una de nuestras grandes críticas, no (se aplicaron bien), y creemos que ahí es donde recayó uno de los grandes problemas en el proceso de reconstrucción", sostuvo.

El funcionario federal afirmó que su gestión implementará un seguimiento técnico a los afectados, a fin de supervisar que los recursos se apliquen a la reconstrucción.

Criticó que el Gobierno anterior dejó a su suerte a los beneficiarios y no vigiló el correcto uso de los apoyos.

"En la administración pasada se daban las tarjetas, un monto, y a ver qué pasa; aquí, la responsabilidad es que damos los apoyos, los damos de forma personalizada, pero con un seguimiento técnico, lo que diferencia la actual administración de la anterior en relación a la reconstrucción es que aquí sí hay un tema de seguimiento técnico puntual.

"Porque nos dimos a la tarea de hacer un análisis y darnos cuenta que aquellas personas que tuvieron los recursos a través de las tarjetas, pero no terminaron o no hicieron un tema de reconstrucción de sus viviendas, se usaron para otros temas, que también pueden ser válidos en temas de urgencia personal, pero la esencia del programa para reconstrucción de vivienda no se llevó a cabo", expuso.

Meyer explicó que los consejos técnicos se conformarán en colaboración con Colegios de Ingenieros y de Arquitectos y otros especialistas a nivel estatal.

Edna Vega, titular de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), anunció que este órgano complementará la reconstrucción de casas cuyas obras quedaron a medias por falta de fondos.

"Hay familias que sí avanzaron en su reconstrucción, pero se quedaron al 50 por ciento de la obra para hacerla habitable, entonces, Conavi aportará la diferencia para que se cubra.

"Se va a hacer un levantamiento técnico de todas las viviendas que hayan sido afectadas, a partir de ese levantamiento se tendrá un presupuesto, se irá brindando el apoyo a las familias a partir de tres ministraciones en función del avance de la obra, es decir, no es un recurso que se pueda utilizar en otras cuestiones que la gente necesita, esto en particular es para reconstruir vivienda", detalló.

De acuerdo con Meyer, el Programa Nacional de Reconstrucción se aplicará en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Morelos, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.