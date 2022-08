Sufren pacientes falta de medicamentos en hospitales

Ciudad de México.- Paola y Gabriel Juárez han padecido durante dos meses retraso en seguimientos médicos en hospitales de la Ciudad de México.

Explican que la razón que les han dado enfermeras y doctores es que los medicamentos para diversos padecimientos, así como insumos para análisis clínicos, son escasos. Al no ser pacientes graves deben esperar por tiempo indefinido.

"Yo estoy esperando una operación desde junio por lo que me ha causado el cáncer de próstata. Me dijeron que todavía puedo esperar porque hay casos más graves que yo y lo peor es que también me han retrasado las medicinas", cuenta Gabriel, de 55 años, quien acudió primero al Hospital Xoco y luego al Rubén Leñero, por consejo de su doctor.

De acuerdo con personal médico consultado de la Secretaría de Salud capitalina (Sedesa), han reportado desabasto de medicamentos como el Degarelix para pacientes con cáncer de próstata; así como otros que se utilizan para operaciones o para mujeres que acaban de ser madres, entre los que destacan ketorolaco, diclofenaco inyectable, furosemida inyectable, ampicilina y pravastatina.

Reportan entregas mínimas de medicamento

Paola también ha padecido el desabasto.

La mujer de 45 años es una paciente neurológica, hace cinco años sufrió un accidente automovilístico.

En los últimos dos meses, cuenta, ha ido en cuatro ocasiones al Hospital Belisario Domínguez para esperar por análisis clínicos y entrega de medicamentos.

Sin embargo, lamenta, en las cuatro ocasiones sólo se los dieron después de varias horas de espera.

Reforma publicó que el personal médico y de enfermería alertaba desde junio por el desabasto de medicamentos y que, advertían, se agravaría con el cierre de almacenes durante julio por inventario. Entonces Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno, y la Sedesa reconocieron que el abasto estaba en proceso y que se normalizaría o darían medicamentos alternativos a los faltantes.

Enfermeras y doctores aseguraron que la situación apenas ha cambiado, pues se les autorizan entregas mínimas, lo que les obliga a decidir a qué pacientes suministrar lo poco que les llega y posponer diversas operaciones por falta de medicina.

"No tenemos con qué tratar a los pacientes, no podemos darle continuidad a los casos porque no hay medicinas que necesitan, no cubrimos todas las áreas y cada día es preocupante elegir a quién le damos el medicamento", lamenta una enfermera.

Otros de los medicamentos que el personal ha reportado con escasez son orales controlados como clonazepam tabletas y fenobarbital, para pacientes de neurología, así como aminoácidos para neonatos y citrato de cafeína.