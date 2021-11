El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, acusó de ser "unos reverendos ladrones" a quienes destinaron 8 mil millones de dólares para reconvertir tres de las seis refinerías que hay en el país y pese a ello, resultó que las instalaciones que no sufrieron modificación alguna producen más que aquellas en las que sí se invirtió, informó Excélsior.

El mandatario federal hizo este señalamiento durante su visita a las instalaciones de la refinería de Salinas Cruz, Oaxaca en compañía del director de Petróleos Mexicanos (Pemex) Octavio Romero Oropeza; el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y de la secretaría de Energía, Rocio Nahle, este domingo.

El presidente López Obrador sostuvo que a diferencia del "contratismo del pasado", en el actual gobierno es con los trabajadores de base y temporales con los que se lleva a cabo la rehabilitación de las refinerías para que el país sea autosuficiente en combustibles y deje de comprarlos al extranjero, como las gasolinas y los alimentos.

"Durante el periodo neoliberal destinaron 8 mil millones de dólares a reconfigurar tres refinerías: Minatitlán, Cadereyta y Madero y no se reconfiguraron la de Salamanca, la de Tula y la de Salinas Cruz y ¿qué creen? producen más las no reconfiguradas que las configuradas y entonces ¿qué hicieron con esos 8 mil millones de dólares? Pues la mayor parte de esa cantidad se la robaron. Ahora ya no se usa ese procedimiento, hacemos las obras con los trabajadores en todas las refinerías (...) se generan empleos. Bueno, ya hablé mucho, pero me apasiona esto y me molesta porque son unos reverendos ladrones estos tecnócratas neoliberales" expuso en un video que compartió el presidente en sus redes sociales.

En seguida, dio la palabra al ingeniero responsable de la rehabilitación de la refinería de Salinas Cruz, Oaxaca, Aldo Toledo quien coincidió en que los trabajadores de Pemex se sienten orgullosos de participar en este proceso.

Incluso, comentó que empleados en etapa de jubilarse, le han compartido que se sienten orgullosos de dejar el lugar en las mismas condiciones que como cuando iniciaron a laborar en la refinería, hace ya varias décadas atrás.

En el videomensaje de más de 7 minutos de duración, el presidente elogió que el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, le acompañe en estas visitas para darse una idea más completa de todo lo que se necesita.

A diferencia de "antes" cuando el secretario de hacienda no supervisaba las obras, "era puro escritorio y nada de territorio" manifestó López Obrador, quien pernoctará en Oaxaca y encabezará la reunión de gabinete este lunes en esa ciudad así como su conferencia de prensa matutina.