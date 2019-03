Son ninis 18.4% de personas en México

Ciudad de México— En México, 18.4 por ciento de los jóvenes no están ocupados, ni estudian ni reciben una formación, los cuales son el principal objetivo de uno de los programas más ambiciosos del Gobierno federal.

Esta condición se agudiza en el caso de las mujeres, ya que la proporción se eleva hasta el 28.6 por ciento, revelaron datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con datos del 2018.

La proporción de mujeres en esta condición supera 3.4 veces a la de los hombres, ya que en este grupo son 8.3 por ciento los jóvenes que no estudian ni trabajan.

En el país, la tasa de desocupación juvenil (6.9 por ciento), duplica a la de la población en general, que se ubica en 3.3 por ciento.

"En México, dos de cada 10 jóvenes de 15 a 29 años no estudian ni trabajan, es decir, son ninis; pero lo más grave es que, en promedio, cada uno de ellos pierde 3.3 años de sus vidas en esa situación, lo cual es un año más que el promedio de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), que es 2.3", afirmó María Fonseca, experta del Tecnológico de Monterrey.

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro se centra en personas de entre 18 a 29 años que no han tenido la opción de colocarse en el mercado laboral y a través de una beca se pretende que tengan acceso a centros de trabajo para capacitarse.

El objetivo del Gobierno es beneficiar a 2.3 millones de personas, los cuales recibirán un apoyo de 3 mil 600 pesos mensuales, hasta por un año.

Pero la experta consultada consideró que éste programa funciona como un paliativo y que estas oportunidades deben surgir de soluciones de fondo, en el cuál participe el sector privado.

"De entrada, no creo en el programa. Mi opinión es que pretende responder con otra política mal fundamentada a un problema más severo como el desempleo y la delincuencia. Las oportunidades no se deben cambiar por dádivas, se deben construir por ambos lados (sector empresarial-gobierno-sociedad)", opinó Fonseca.

En un comparativo entre países, la OIT advirtió que Chile es de los países de América Latina donde la tasa de jóvenes que no están ocupados ni estudia es baja, ya que es de 12.3 por ciento.

Este es un nivel parecido al que ostentan Canadá y Estados Unidos, con 12.8 y 13.7 por ciento, respectivamente, de su población joven sin estudiar ni trabajar. En contraste, Alemania tiene una tasa de 6.3 por ciento.

En tanto que Perú tiene una tasa de 17.7 por ciento de jóvenes sin estudios ni trabajo, un porcentaje similar tiene Uruguay, con 17.9 por ciento.