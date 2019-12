Solo México será vigilado

Ciudad de México— La vigilancia laboral a través de paneles está totalmente dirigida a México, según versión pública del protocolo modificatorio del Tratado entre México, EU y Canadá (T-MEC) difundido ayer por el Departamento de Comercio.

Los paneles laborales se usarán para solucionar controversias entre México y EU o entre México y Canadá, pero no se establece una revisión entre EU y Canadá.

Si uno de los socios del acuerdo detecta que se están incumpliendo la libre asociación sindical y contratos colectivos, puede solicitar una revisión por parte del país responsable. Si la revisión no se realiza o se determina una violación a los derechos, se puede apelar a la formación del panel.

El panel establecerá las posibles sanciones, que pueden ser la suspensión del trato preferencial a la exportación y la imposición de penalizaciones.

En el documento del Departamento de Comercio no se incluye la operación de Agregados Laborales en México, como lo divulgó el Comité de Medidas y Medios de la Cámara Baja de EU donde se establecieron los cambios que hicieron los Demócratas al acuerdo.

"Establecimiento de Agregados Laborales que se basarán en México y proporcionarán información sobre las prácticas laborales de México", dice ese documento.

La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, rechazó que el establecimiento de paneles laborales pueda significar un riesgo para las empresas o inversiones en el país.

"Estamos ante una nueva globalización en términos de derechos laborales, la apuesta por la negociación colectiva, el incremento salarial es una apuesta para México y también para EU porque ellos mismos lo consideran como práctica desleal.

"Y lo interesante es que esas denuncias se pueden hacer de EU hacia México y viceversa", comentó.