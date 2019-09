Solicitud de extradición de César Duarte no estaba bien fundamentada: López Obrador

Ciudad de México— Durante la conferencia de esta mañana el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue cuestionado sobre los casos y los procesos judiciales de algunos exgobernadores del país, como los de Humberto Moreira y Jorge Juan Torres López, este último que será extraditado a EU para ser juzgado por varios delitos entre los que destaca la asociación delictuosa.

A lo que el mandatario nacional comentó, que en el caso del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, Marcelo Ebrard le informó que no fundamentaron la petición como lo establece la ley.

“Me comentaba el secretario de Relaciones Exteriores, en caso de la solicitud del exgobernador de Chihuahua, no estaba bien fundamentada, cuando se presentó la solicitud al parecer, no se hizo adecuadamente, ni con la conformidad que establece la norma y eso estaba ocasionando que no procediera”, dijo el dirigente nacional.