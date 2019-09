Destaca presidente a Salmerón y lamenta renuncia

Ciudad de México— Al decir que Pedro Salmerón es un "extraordinario intelectual", el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó su renuncia como titular del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM) tras sus dichos sobre el asesinato del empresario Eugenio Garza Sada.

"Lamento mucho que Pedro Salmerón haya presentado su renuncia por un texto que escribió sobre un acontecimiento lamentable que se presentó en Monterrey y que le costó la vida a Eugenio Garza Sada.

"(Salmerón) es uno de los mejores historiadores de México... pero más que eso, es un investigador muy acucioso, profesional, ha hecho la mejor investigación que se conozca sobre la División del Norte, un trabajo excepcional", afirmó en su conferencia matutina.

El mandatario federal dijo que "respeta mucho" a Salmerón y lamentó la polémica que se generó por una publicación donde el historiador llamó "comando de jóvenes valientes" a quienes asesinaron a Garza Sada en 1973.

Cuestionado sobre si la publicación del ex titular del INEHRM fue desafortunada, López Obrador respondió que no puede haber censura a un escritor, pero, al considerarse que no fue adecuada la expresión, lo mejor es no confrontar.

"Es que es un investigador, es historiador, es como la libertad de cátedra, no se le puede estar diciendo a un escritor, no puede haber censura. Sin embargo, se consideró que no fue adecuada la expresión, una palabra 'jóvenes valientes' y él también hace un razonamiento sobre esto.

"Pero lo mejor es no confrontar... Creo que eso fue lo mejor. Pedro vale más como historiador que como funcionario", subrayó.

El tabasqueño reconoció que se ha tenido que autolimitar por las circunstancias, para lograra avanzar sin violencia y agresiones hacia una "transformación profunda".

"Me he tenido que autolimitar mucho, no saben cuánto, pero tenemos que hacerlo, porque así lo requieren las circunstancias y porque vamos bien, se va avanzando sin confrontación, sin desgastes, desde luego, sin agresiones mayores, sin violencia y se está llevando a cabo una transformación profunda", refirió.