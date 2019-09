Observan lentitud en caso Ayotzinapa

Ciudad de México— A 10 meses del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y a punto de cumplirse 5 años de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, los padres de los jóvenes calificaron como lenta a la nueva Administración federal.

"No es como quisiéramos que se avanzara", lamentó Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio Bautista, durante un conversatorio en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC).

En Ciudad Universitaria, la mujer refirió que en el nuevo Gobierno llevó mucho tiempo la creación de la Comisión Presidencial para el caso Ayotzinapa, el nombramiento de un fiscal especial dentro de la Fiscalía General de la República y la llegada de los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

"Nos sentimos muy desesperados porque decimos, ahora el Gobierno tiene la voluntad, pero ahora falta por completar el equipo (de expertos)".

"Cuatro años de caminar con el Gobierno anterior, pues nos llevó con puras mentiras, y ahora es diferente, pero igual vamos muy despacio".

En tanto, María Luisa Aguilar, del Centro Prodh, refirió que los padres y las madres de los normalistas llegan al quinto aniversario tristes por la falta de información nueva.

"Todos esos pasos que son necesarios tomaron más tiempo de lo que las familias esperaban y entonces llegamos a un 26 de septiembre sin los resultados esperados", insistió.

Aunque reconocieron la buena voluntad del subsecretario Alejandro Encinas, lamentaron que no todas las instituciones tengan el mismo compromiso por resolver el caso.

"Seguimos buscando, seguimos muy desesperados, porque cada día que pasa nos sentimos más tristes porque no tenemos a nuestros hijos", añadió Cristina Bautista.