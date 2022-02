Si hay revocación es gracias al INE, dice Córdova

Ciudad de México.— Luego del estira y afloja por el presupuesto para la revocación de mandato de Lopez Obrador, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, afirmó que si habrá consulta el 10 de abril será gracias a la autoridad electoral que generó los recursos para instalar casillas a pesar de la negativa de la Cámara de Diputados.

"Si es gracias a una institución que habrá revocación de mandato, no le demos vueltas, es gracias al INE, porque es el INE que generó los recursos para poder generar las casillas", sostuvo al término de la conmemoración por el 105 aniversario de la Constitución de 1917.

Córdova recordó que los diputados no asignaron el presupuesto necesario para instalar 161 mil casillas ni tampoco la Secretaría de Hacienda a pesar de que el Tribunal electoral le ordenó revisar la garantía de los recursos, por lo que tuvo que ser la Suprema Corte quien facultara al INE organizar la consulta con los recursos que le alcanzan solo para 57 mil.

"Ayer lo dijimos con énfasis en el consejo: ojalá y esto no vuelva a repetirse nunca porque si no, estará en riesgo la democracia. Si lo que ocurre ahora para revocación de mandato ocurre en el 2024, en la elección federal de 2024, la democracia mexicana estará en riesgo", dijo.

"Los legisladores deberían en el futuro aprender de lo que pasó ahora para no volver a cometer adelante este error. Hoy queda muy claro: la Constitución y la ley no se van a poder cumplir en los términos que está establecido la revocación de mandato (porque) deberían el 10 de abril abrir 161 mil casillas, debería haber ocurrido eso, no va a ocurrir porque ni la Cámara de Diputados generó los recursos necesarios y la Secretaría de Hacienda tiene otras prioridades, no generaron recursos. Es decir, la Corte ha reconocido que le INE ha hecho todo lo que ha podido y si hay revocación de mandato el 10 de abril es gracias al INE, y por supuesto gracias a los ciudadanos que firmaron la solicitud en ese sentido", añadió.