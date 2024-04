Investigar a Zaldívar no ayuda a México, dice Sheinbaum

Aunque no respondió si metería las manos al fuego por Arturo Zaldívar, el expresidente de la Corte investigado por presuntos actos de corrupción y hostigamiento a jueces, Claudia Sheinbaum aseguró que esa indagatoria "no ayuda a México".

"Generar estas investigaciones no ayuda a México, si el objetivo es avanzar conjuntamente hacia adelante, ¿cuál es el sentido de generar estas investigaciones que tienen un sustento político y de utilizar una institución como la Suprema Corte de Justicia para este objetivo?", cuestionó.

"También hay que ver de dónde viene la investigación y cuál es la historia de las fuentes de investigación y de los montajes que se han hecho históricamente por quien presenta esta presunta investigación", añadió.

En conferencia de prensa en Hermosillo al iniciar su gira por Sonora y Sinaloa, la candidata presidencial de Morena insistió en que las pesquisas contra Zaldívar, integrante de su equipo de su campaña y de quien el mismo Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que lo ayudaba a hablar con los jueces para obtener fallos favorables, es un asunto político.

"Es evidente que es una investigación que tiene un objetivo político, porque la investigación viene de una denuncia anónima. Digan ustedes en la historia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿cuándo habían iniciado investigaciones a partir de una denuncia anónima en 24 horas? Si ustedes se contestan esa pregunta, van a ver cuál es el objetivo de esa investigación", dijo.

Sheinbaum fue cuestionada de si metería las manos al fuego por Zaldívar, pero dio vueltas al asunto sin responder más allá de que hay que serenarse pues dijo que la coalición que encabeza ganará la elección del 2 de junio.

"Mientras no se demuestre que alguien tiene algún problema con la justicia ¿o no es el sustento de nuestro sistema jurídico o que ya los medios de comunicación van a sancionar a una persona y ahora se convirtieron en jueces? No. Por eso digo, hay que serenarse tranquilos. No pasa nada", respondió.