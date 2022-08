Secretario de EPN cobró moches por citas, acusa vocero

Ciudad de México.— Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la Presidencia, aseguró este miércoles que Erwin Lino, quien fuera secretario particular de Enrique Peña Nieto, cobraba un moche del 30 por ciento para gestionar citas y negocios con el ex mandatario federal.

Durante el ciclo de conferencias "¿Hacia dónde va la Cuarta Transformación?", realizado en la UAM Xochimilco, el funcionario aseguró que, en el Gobierno anterior, encabezado por el PRI, la corrupción no sólo se limitaba al cobro de diezmos, sino incluso a pagos porcentuales.

"Antes, los altos funcionarios pasaron del diezmo al 30 por ciento. De hecho al anterior secretario particular de Peña Nieto le llamaban Mister 30 por ciento: 'Nada de 10, a mí me das el 30 por ciento y te abro la puerta y puedes hablar con el presidente y de los negocios que se aprueben me toca el 30, así era", acusó.

"Entonces, estos que ahora se oponen al cambio, que han representado a esos Gobiernos corruptos, no tienen cara, porque sus riquezas las han obtenido de esquilmar el presupuesto público y se puede probar", afirmó.

Invitado por el Colectivo Axolotl, Ramírez Cuevas reconoció, sin embargo, que la actual Administración no se detendrá en iniciar procesos penales contra ex servidores públicos corruptos, ya que su prioridad es concentrar esfuerzos para sentar las bases de la transformación.

"No nos corresponde, en este momento, ensartarnos en una lucha de justos y culpables, sino, si queremos avanzar, y esa es la propuesta del presidente López Obrador, hacer las transformaciones; sí hacer los procesos legales, investigar y todo, pero es más importante, por el poco tiempo que tenemos -seis años son muy poco tiempo para transformar un país- avanzar hacia adelante", expresó.