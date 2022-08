Aumentarán gasto de Bienestar en año previo a sucesión presidencial

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los programas sociales de su Gobierno tendrán mayor presupuesto en 2023, año previo a la sucesión presidencial.

"No hay ningún programa de Bienestar que se quede sin presupuesto, o sea, que la gente sepa que si escuchan de que va haber reducción del presupuesto de los programa de Bienestar, que sepan que es mentira, que es un invento, una calumnia de nuestros adversarios.

"Pero no sólo eso, que sepan que van a tener más presupuesto los programas de Bienestar en 2023, en lo que resta de este año, 2023 y 2024", comentó López Obrador luego de ser cuestionado sobre la entrega que Hacienda hizo a diputados para la estructura programática presupuestal del 2023.

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, el mandatario federal adelantó que en el proyecto enviado a los diputados sí se contempla una reducción, pero en los gastos de operación del Gobierno.

"Si envió un proyecto Hacienda a diputados, en donde supuestamente no hay presupuesto para programas sociales, no tiene que ver con la realidad. No va faltar presupuesto para los programas del Bienestar y no va faltar para los proyectos de desarrollo. A lo mejor se va reducir, aunque no va faltar, para los gastos de operación del Gobierno", explicó el presidente.

López Obrador dijo que su Gobierno está comprometido con poner en primer lugar a los pobres y por ello el presupuesto está orientado a su atención.

"Por convicción, porque estamos comprometidos a hacer realidad el principio de que por el bien de todos primero los pobres. Y que el presupuesto se va orientar mientras estemos en el Gobierno -de manera preferente- a atender a la mayoría de la población y -en especial- a los pobres", expresó.

El titular del Ejecutivo federal reiteró la importancia de transitar a una etapa de pobreza franciscana donde el Gobierno no debe enriquecerse y derrochar a costa del pueblo.

"Todos los programas van a tener aumentos. Cuando hablamos que se pasa de austeridad republicana a pobreza franciscana es que no debemos relajar la disciplina, porque no puede haber Gobierno rico con pueblo pobre.

"Y vamos a seguir ahorrando, que no haya dispendios, tenían como 90 fideicomisos los del Conacyt y todo ese dinero del pueblo iba las grandes empresas", agregó.