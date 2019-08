Se reuniría López Obrador con expresidentes de ser necesario

Ciudad de México— El presidente López Obrador dijo que no descarta reunirse con exmandatarios, siempre y cuando fuera necesario para los intereses del país.

"Solo que fuese necesario y bueno para la nación", dijo tras ser cuestionado al respecto en conferencia mañanera.

"No lo descarto porque para la defensa de los intereses de México es importante para la unidad nacional, pero no estamos afortunadamente en esta situación".

Esto luego que se revelara que el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, se reunió con exencargados de las finanzas, como José Antonio Meade, lo cual el mandatario calificó como algo común en el gremio.