Descarta López Obrador otra investigación contra Robles

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no hay otra investigación abierta contra Rosario Robles, presa desde ayer por daño al erario en el caso de la Estafa Maestra.

Ayer, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, afirmó que se prepara otra denuncia contra la exsecretaria Robles por convenios de origen dudoso con universidades por un monto de más de 800 millones de pesos.

Al ser cuestionado sobre el tema en su conferencia de prensa en Palacio Nacional, López Obrador afirmó que no se le ha presentado ninguna otra información sobre el asunto.

"No hay ninguna otra investigación, yo les aclaro cuál es el procedimiento, qué es lo que nosotros hacemos en estos casos:

Primero, cuando la oficina de Inteligencia Financiera tiene información (...) sobre posibles ilícitos en el manejo de dinero, porque es el dinero la pista principal, si se quiere saber qué delitos se están cometiendo porque andan mal las cosas, dicen los expertos, que hay que seguirle la pista al dinero, bueno, cuando se sabe de algo él me informa y la instrucción que tiene es que se proceda a entregar la información a la Fiscalía.

"Esa es una vía, un procedimiento que sigue la UIF. Otra forma de actuar es cuando hay una solicitud de la Fiscalía, esos son los dos casos. No me ha presentado ninguna otra información sobre este asunto, para tener claridad. Como todos sabemos es una investigación que está a cargo de la Fiscalía General", expuso.

Robles ingresó ayer al penal de Santa Martha Aacatitla, luego de ser vinculada a proceso por un juez federal por daño al erario por 5 mil millones de pesos.