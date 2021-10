Se rapará Mariana Rodríguez por niño con leucemia

Monterrey.— Mariana Rodríguez, esposa del gobernador Samuel García, publicó que hoy se rapará el cabello en solidaridad y apoyo a un niño de DIF Capullos con leucemia.

La titular de la oficina Amar a Nuevo León publicó una historia en Instagram, donde dijo que será la última vez que la vean con cabello.

"Es un día de sentimientos encontrados: por un lado muy contenta, y por otro con un poco de miedo", dice en el video.

"Desde antes de entrar yo conocí a este niño, está en Capullos porque (su familia) no lo llevaban a sus quimios, pero además la mamá decía que se veía muy feo cuando se le caía el pelo por las quimioterapias".

La influencer agregó que el menor ha tenido complicaciones médicas, está deprimido y nuevamente ha comenzado a perder el cabello, por lo que es mejor cortárselo por completo.

"Y el día de hoy me voy a rapar con él", añadió.

"Me dan ganas de llorar, no quiero que se sienta solo en este proceso, quiero acompañarlo, entonces, hoy me rapo con este niño".