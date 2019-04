Se logró vencer a huachicoleros: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que está controlado el problema del robo de combustible y declaró vencidos a los huachicoleros.

"Se logró controlar el robo de combustible. No fue fácil, porque los que están dedicados a estas actividades ilícitas pensaron que no íbamos a aguantar y sabotearon, destruyeron ductos para que no se tuviese gasolina aquí, en Michoacán, en la Ciudad de México, en Jalisco, en Guanajuato, en Querétaro", dijo en un acto público en este Municipio.

"¿Pero qué paso? La gente nos ayudó, aguantó, resistió, hacía colas, a veces cargaba en la madrugada. Y se pudo, se logró vencer a los huachicoleros. Ya ahora les puedo decir que, de las 800 pipas diarias que se robaban, ya nada más se roban 40".

El Mandatario federal sostuvo incluso que los huachicoleros ya no tienen una base de respaldo social, gracias a los programas implementados en las zonas donde más se cometía robo de combustibles.

"Se echó a andar un programa a lo largo de todos los ductos, para decirle a la gente -y no sólo es por donde pasan los ductos, es para todo el País-, decirle a la gente, sobre todo a los jóvenes, que estamos trabajando en el Gobierno para que nadie tenga por necesidad que dedicarse a robar, que todos tengan oportunidad de trabajo, de salarios justos y de bienestar en nuestro País.

"Eso ya nos ha permitido ir avanzando, porque ahora hay fugas, así como la de Hidalgo, pero ya no está la gente, ya nada más están ahí los que se dedican al robo de combustible, ya no hay ese apoyo que tenían de la gente, porque la gente está tomando consciencia y está siendo atendida, porque la gente se dedicaba a esas actividades porque no había opciones, porque no había alternativas", refirió.