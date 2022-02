Se ejercita AMLO para enfrentar problemas cardiacos

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró esta mañana que sale a ejercitarse para enfrentar sus problemas cardiacos porque no sabe rendirse.

"No se puede vencer a quien no sabe rendirse, o como era el lema de jubilados y pensionados que encabezaba Eduardo Escárcega, Lalito, que en paz descanse, decía 'dejar de luchar es como empezar a morir' no es tan dramático, pero sí. Hay que luchar para vivir y vivir con dignidad", dijo mientras caminaba portando ropa deportiva.

"Los médicos recomiendan a quienes tenemos problemas del corazón hacer cardio, es decir caminar, pero no sólo en lo plano, sino subir y bajar montañas, que es lo que estoy haciendo aquí en el Colegio Militar de Tlalpan, en la Ciudad de México. Me puedo caer, pero me voy a levantar".

El mandatario federal, quien el pasado mes de enero contrajo Covid-19 por segunda ocasión, ha salido de manera regular a realizar actividad física desde el pasado 23 de enero, cuando comenzó sus caminatas en el parque de beisbol de la Alianza de Tranviarios, en la Alcaldía de Iztapalapa.

Esto después de someterse a un cateterismo cardíaco en el Hospital Central Militar, del cual -informó- hubo resultados positivos; sin embargo, desde entonces comenzó a ejercitarse aún más.

"Hay que seguir caminando para cumplir con la misión que tiene uno encargado, cumplir con el pueblo de México", expresó este domingo desde la zona sur de la ciudad.