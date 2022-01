Se conocerá testamento de AMLO 'cuando deje de existir'

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su testamento político se dará a conocer cuando fallezca.

"Ese testamento va a conocerse cuando yo deje de existir. Ya lo he dicho, de modo que todo va muy bien, me garantizan los médicos que puedo seguir adelante, me siento bien de salud y con mucho ánimo, con entusiasmo y además con el compromiso de seguir adelante, de seguir llevando a cabo la transformación en beneficio del pueblo y de nuestro querido México", comentó López Obrador.

El sábado, el Mandatario federal informó que redactó un testamento político para "garantizar la gobernabilidad del país" en caso de fallecer durante el ejercicio de su cargo.

El testamento político fue anunciado luego de que López Obrador se realizara un cateterismo, el cual había sido pospuesto porque dio positivo a Covid el 10 de enero.

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, el mandatario federal afirmó que sus médicos ya le "dieron licencia" para continuar gobernando y consumar la transformación.

"Ya lo expliqué en un vídeo, creo que es lo suficientemente claro y estoy muy bien. Ya me dieron licencia para aplicarme a fondo para seguir trabajando con intensidad y llevar a cabo o consumar la transformación de la vida pública del país", aseveró.

López Obrador señaló que su testamento político permitirá garantizar la gobernabilidad del país y que su proceso de transformación no se detenga, pues sería irresponsable no estar prevenidos ante cualquier eventualidad.

"Le agregué un texto (al testamento) que tiene, como lo dije en el vídeo, el propósito de que en el caso de mi fallecimiento se garantice la continuidad en el proceso de transformación y que no haya ingobernabilidad, que las cosas se vean sin sobresaltos, sin afectar el desarrollo del país.

"Garantizando siempre la estabilidad en el proyecto, sería irresponsable no prever estas cosas, somos seres humanos y tenemos que estar preparados para cualquier eventualidad y no somos ajenos a una responsabilidad pública de primer orden", agregó.